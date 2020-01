Cette 20e journée de Serie A se concluait ce lundi soir par la rencontre entre l’Atalanta et la SPAL, lanterne rouge au coup d’envoi. Rapidement devant au tableau d’affichage grâce à un but d’Ilicic (17e), la Dea a finalement été surprise chez elle.

Le club de Ferrare a retourné la situation en seconde période avec des buts signés Petagna (54e) et Valoti (60e). Il en profite pour grimper d’une place et revenir à un point du premier non relégable. L’opération est en revanche très mauvaise pour les locaux, qui laissent la Roma prendre trois unités d’avance et restent à la 5e place.