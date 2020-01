L’AC Milan poursuit sa douce remontée au classement avec un troisième succès de suite en Serie A. À l’occasion de cette 21e journée, le club lombard s’est offert une victoire 1-0 importante sur la pelouse de Brescia.

Titulaire, Ibrahimovic n’a pas marqué et a dû laisser la vedette à Ante Rebic, auteur de l’unique but de la rencontre (71e) et de son troisième but de la saison après son doublé la semaine passée. Les Rossoneri passent à la 6e place avec 31 points quand Brescia est 19e.