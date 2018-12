Après sa victoire de prestige en entame de cette Ligue des champions, sur la pelouse de City (1-2), l’Olympique Lyonnais a enchaîné 4 matches nuls, avec, à chaque fois, au moins deux buts de part et d’autre. Ce soir, l’OL aura besoin d’un nouveau résultat nul à Kiev, face au Shakhtar, pour s’assurer du dernier ticket pour les 8es de finale. Un adversaire qui est revenu dans la course à la qualification grâce à une victoire arrachée sur le fil à Hoffenheim, lors de la 5e journée (2-3).

Pour cette rencontre capitale, sous la neige de Kiev, Bruno Genesio a privilégié un 3-4-3, avec Lopes dans le but et une défense composée de Denayer, Marcelo et Marçal. Tete et Ferland Mendy joueront les pistons sur les côtés, alors que l’axe sera occupé par Aouar et Tousart, Ndombélé débutant sur le banc. Devant, Fekir sera au soutien de Traoré et Depay. Côté ukrainien, Paulo Fonseca propose lui un 4-2-3-1, avec Piatov dans le but et une défense composée de Khocholava, Krivtsov, Matvienko et Ismaily. Devant la défense, le duo Stepanenko et Maycon est titularisé. Marlos, Kovalenko et Taison seront eux chargés de soutenir le double buteur de l’aller Junior Moares.

Les compositions d’équipes :

Shakhtar Donetsk : Piatov - Khocholava, Krivtsov, Matvienko, Ismaily - Stepanenko, Maycon - Marlos, Kovalenko, Taison - Junior Moraes

Olympique Lyonnais : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Tete, Tousart, Aouar, Mendy - Fekir - Traoré, Depay