On dispute ce week-end la 13e journée de Ligue 1 ! Toujours invaincu à domicile en championnat cette saison (3V, 3N), le Stade Brestois (9e) accueille le Paris Saint-Germain (1er) à Francis Le Blé, après avoir remporté trois de ses quatre derniers matches. Des Parisiens leaders mais battus sur la pelouse de Dijon il y a huit jours (2-1).

Pour ce match, Olivier Dall’Oglio s’appuie sur un 4-2-3-1, dans lequel on retrouve Julien Faussurier et Denys Bain en défense et Gaëtan Charbonnier en pointe. En face, privé de Kylian Mbappé, Thomas Tuchel aligne un 4-3-3 avec Edinson Cavani de retour à la pointe de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Stade Brestois : Larsonneur - Faussurier, Castelletto, Bain, Perraud - Belkebla, Ib. Diallo - Court, Autret, Cardona - Charbonnier

PSG : Navas - Dagba, Thiago Silva, A. Diallo, Kurzawa - Draxler, Gueye, Verratti - Sarabia, Cavani, Di Maria