Retour de la Ligue Europa au Roazhon Park ce soir (18h55), où les Rennais avaient offert du spectacle à leurs supporters la saison dernière, en atteignant les 8es de finale de la compétition. Vainqueur de la dernière édition de la Coupe de France face au PSG, les Bretons ont gagné le droit d’accueillir le Celtic de Glasgow en ouverture de la phase de poules. Des Écossais qui ont, pour la troisième saison consécutive, réussi le triplé Championnat, Coupe d’Écosse, Coupe de la Ligue écossaise l’an passé et rejoint la petite Coupe d’Europe après une élimination au 3e tour de qualification de l’UEFA Champions League contre le CFR Cluj.

Pour cette rencontre inaugurale du groupe E, Julien Stéphan concocte un onze inédit et donne la main à plusieurs recrues estivales, à savoir Édouard Mendy, Joris Gnagnon, Jonas Martin, Flavien Tait et Raphinha. De son côté, Neil Lennon a choisi d’aligner d’entrée deux Frenchies Christopher Jullien et Odsonne Édouard, le troisième, Olivier Ntcham, prenant place sur le banc de touche.

Les compositions d’équipes :

Stade Rennais : Mendy - H. Traoré, Da Silva, Gnagnon, Morel - Bourigeaud, Grenier, Martin, Tait - Raphinha, Niang

Celtic FC : Forster - Elhamed, Jullien, Ajer, Bolingoli - McGregor, Brown - Forrest, Christie, Elyounoussi - Édouard

