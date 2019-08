Libre de tout contrat, Kenny Lala s’est engagé avec le Racing Club de Strasbourg Alsace en juin 2017. Depuis, le latéral droit s’est fait un nom en Ligue 1 et sort d’une saison où il a su se mettre en avant (34 matchs, 5 buts et 9 passes décisives). Ce n’est donc pas étonnant de voir le nom du Français associé au mercato. Alors qu’il lui reste deux ans de contrat, ce dernier ne peut affirmer qu’il sera encore en Alsace après la fermeture du marché des transferts en France (le 2 septembre).

Dans une interview parue dans le 20 minutes, le défenseur revient sur son actualité. Lorsqu’on lui demande s’il est sûr de rester, il répond : « pour être clair, non. Je suis là, j’attends. Comme depuis le début de la prépa, je fais mes matchs. Je suis professionnel et je vois ce qu’il se passe. En dix jours, tout est possible. Je n’exclus pas un départ ». Deux clubs seraient venus aux renseignements pour l’ancien joueur du RC Lens ou encore de Valenciennes. « Je ne veux pas dire leurs noms, mais il y a eu deux clubs de bon standing et qui avaient de l’ambition. Le PSG ? J’aurais bien aimé. Ça fait plaisir d’entendre ça et je ne vois pas qui refuserait d’y aller », a-t-il expliqué. Cependant, le manque d’accord entre les différents clubs n’a permis aucune concrétisation.

