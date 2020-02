Opposé au RB Leipzig dans le cadre des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, Tottenham s’est incliné sur la plus petite des marges à domicile (0-1), au Tottenham Hotspur Stadium. Un résultat forcément décevant avant le match retour en Allemagne, le 10 mars prochain. Interrogé après la rencontre par RMC Sport, Hugo Lloris a en tout cas déclaré qu’il croyait à l’exploit.

« Il faut rester positif, il y a encore un match à jouer. Il faut s’inspirer des exploits qu’on a pu faire l’année dernière. Il nous manque des joueurs importants, mais on va trouver des solutions en équipe. On va se battre et tenter de créer l’exploit. Les 20 dernières minutes me laissent quand même espérer. (...) Ça sera difficile, mais il faut être prêt à faire l’exploit », a lâché le gardien français, auteur d’un grand match malgré la défaite des Spurs. Rendez-vous donc dans trois semaines à la Red Bull Arena.