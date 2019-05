Ce vendredi sera inauguré le "Davide Astori Playground", à Bethléem, en Israël. Conçu par l’architecte de la municipalité de Bethléem Ziad Alsayeh, le projet a été soutenu par le Cagliari Calcio et l’ACF Fiorentina, clubs fréquentés par le défenseur italien Davide Astori de 2008 à 2015 pour le premier, de 2015 au 4 mars 2018, jour de son décès, en marge d’un déplacement du club florentin à Udine, pour le second.

En collaboration avec le projet international Assist for Peace, il vise à offrir aux enfants de Bethléem un endroit pour jouer au football, le football et le sport en général étant vecteur de croissance et d’intégration des enfants. Le terrain de football, du nom d’Astori - un footballeur qui a toujours promu et soutenu le thème de la fraternité - sera ouvert à tous les enfants de toutes religions et nationalités : ils pourront y jouer tous les jours au nom d’un grand champion du sport italien.