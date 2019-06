En vacances aux Etats-Unis, le champion du monde Kylian Mbappé en profite pour baigner dans les franchises des sports américains. On l’avait vu récemment au match 6 des finales NBA entre les Golden State Warriors et les Toronto Raptors. Cette fois le Français s’est rendu dans la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers. Autographes, photos et même essais en tant que lanceur, l’attaquant du PSG a profité pleinement du moment.

