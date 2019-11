Cette nuit avait lieu la grande et très attendue finale de la Copa Libertadores 2019 entre le club brésilien de Flamengo et la formation argentine de River Plate. Le match avait lieu sur un terrain neutre, plus précisément sur la pelouse de l’Estadio Monumental de Lima au Pérou. Au final, dans une rencontre totalement folle, c’est Flamengo qui s’est imposé 2-1 grâce à un doublé dans les derniers instants de Gabigol.

C’était un match événement et forcément, tout le Brésil suivait cette rencontre. En plus du Corcovado qui était exceptionnellement aux couleurs Mengão, c’est la star du PSG Neymar (27 ans) qui a montré toute sa joie dans sa story Instagram. Une vidéo qui fera plaisir aux supporters du club brésilien.