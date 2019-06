Ce samedi 29 juin se déroulait un Tournoi des Légendes pour rendre hommage à l’un des plus grands joueurs du FC Nantes, Henri Michel, décédé il y a plus d’un an. Des footballeurs mythiques tels que Didier Drogba, Grégory Coupet ainsi que Zinédine Zidane se sont rassemblés pour récolter des fonds afin d’ériger une statue en l’honneur de l’ancien joueur disparu. Durant ce tournoi de futsal, Zinedine Zidane s’est illustré en marquant notamment le premier but, et s’en est allé sous une salve d’applaudissements. Le champion du monde 98 est toujours adoré du public français, qui se fait une joie de le revoir à chaque événement.

