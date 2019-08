Hier soir lors du premier match officiel du Borussia Mönchengladbach, la nouvelle recrue du club allemand Marcus Thuram a marqué son premier but d’une tête remarquable. Seulement deux semaines après son arrivée en provenance de Guingamp, l’attaquant français a permit à son équipe de passer au second tour de la Coupe d’Allemagne. La rencontre opposait Mönchengladbach au SV Sandhausen (D2) et s’est donc terminée avec un score final de 1-0, grâce au but de Thuram à la 19e minute.

