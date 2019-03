Double buteur lors de l’incroyable qualification de Manchester United mercredi soir au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain (3-1), Romelu Lukaku continue de jubiler. Dans une vidéo postée sur Instagram, on voit le Belge expliquer pourquoi il a notamment mis son doigt sur la bouche lors de son premier but. Il explique avoir été insulté avant le match et que les insultes ont touché notamment sa mère. Il a donc mis les points sur les I une bonne fois pour toute.