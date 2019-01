Arrivé au LOSC en 2011, Vincent Enyeama a quitté le club nordiste l’été dernier. Libre, le gardien âgé de 36 ans n’a pas l’intention de raccrocher les crampons comme il l’a confié lors d’un entretien accordé à nos confrères de La Voix du Nord. « Non, pas pour le moment. J’ai envie de continuer un peu, mais c’est compliqué. Je m’entraîne tous les jours, ici dans ma maison. Je me maintiens en forme. J’avais quelques pistes en France, en Israël ou en Turquie. Mais, à mon âge, je n’ai pas envie de quitter encore une fois ma famille. Mes proches sont bien ici, on va rester à Lille. On est parfaitement intégré. On habite ici depuis 2011. »

Cet hiver 2019, le portier originaire du Nigéria n’a pas forcément de contact, lui qui est ouvert à toutes les propositions. « Je n’ai rien en France en tout cas. Je me laisse encore jusqu’au mois de juin pour voir si un bon projet arrive. Je n’ai pas juste envie de rejouer, je veux prendre du plaisir. Et que ma famille soit bien. » Le message est passé !