Recruté à Nantes il y a un an contre une indemnité de 2,5 M€, Yacine Bammou n’a pas vraiment convaincu du côté du Stade Malherbe de Caen (17 matches - 2 buts). A 27 ans, le milieu offensif international marocain va s’engager avec le club turc d’Alanyaspor et ce, malgré quelques contacts avec des clubs français et étrangers.

Le 9e du dernier championnat de SuperLig a réussi à convaincre le joueur ainsi que son club sur base d’un prêt d’un an assorti d’une option d’achat de 1,3 M€ comme nous l’a confié l’agent Mathieu Markaroglu qui a opéré sur ce transfert.

