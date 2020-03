Le Barça avait surpris son monde en janvier dernier. Dans les dernières heures du mercato, le club catalan signait un chèque de 31 M€ pour faire sauter la clause libératoire de Francisco Trincão à Braga et le faire venir l’été prochain. En attendant l’arrivée de la pépite portugaise de 20 ans, les superviseurs du Barça observent avec appétit les récentes performances de leur future recrue. Même si la Liga NOS est désormais suspendue, le gaucher sortait d’une belle période.

Il faut croire que l’annonce de son transfert officiel a boosté ses performances. Élu joueur du mois de janvier, Trincão poursuivait sur sa lancée dans les semaines suivantes. Buteur face à Vitoria Sétubal (victoire 3-1), Maritimo (succès 2-1) et Portimonense (match remporté 3-1), l’ailier permettait à son club d’effectuer une remontée intéressante au classement (après 24 journées, Braga est 3e du championnat). Sur cette dernière rencontre, il ajoutait même 2 passes décisives à ses statistiques personnelles. Le voilà à 6 buts et 4 assists en 17 rencontres de Liga NOS.

Un statu à définir au Barça

Évidemment, compliqué de savoir s’il pourra à nouveau performer sous les couleurs rouges et blanches de son club formateur. Toujours est-il que son transfert lui a fait pousser des ailes pour le plus grand bonheur du Barça. Recruté pour venir renforcer l’équipe première, Trincão ne connaît pas encore le statut dont il disposera chez les Blaugranas. Avec Messi, Suarez et Griezmann, une place de titulaire semble hors d’atteinte dans un premier temps mais pour le reste, il a une sérieuse carte à jouer.

« Je pense que je dois travailler davantage dans le registre défensif. Au niveau du positionnement notamment. Ce sont de petits détails » expliquait-il dans un entretien accordé au site de son club cette semaine. Celui qui se dit être un gros travailleur à l’entrainement s’est fixé des objectifs élevés même s’il ne fait pas de victoire en Ligue des Champions ou d’un Ballon d’Or, comme son futur coéquipier Lionel Messi, des obsessions. « Non, je n’y pense pas mais bien sûr, c’est mon rêve et celui de n’importe quel joueur. Nous travaillons toujours pour être meilleurs. » Et voilà que sa forme actuelle plaît beaucoup en Catalogne.

Trincão est déjà devant Dembélé dans la hiérarchie

Dans les colonnes d’AS lundi dernier, on parlait de lui comme le premier à pouvoir sortir du banc la saison prochaine. Capable de jouer sur les deux ailes et plus mûr dans le jeu, il offre plus de certitudes qu’un Ansu Fati. Il dispose également d’un physique bien moins fragile qu’Ousmane Dembélé dont l’avenir s’écrit désormais en pointillé à Barcelone. Les dirigeants avaient fait de la troisième saison du Français celle de la dernière chance pour s’imposer. La lourde blessure à la cuisse de l’ancien Rennais l’a sans doute condamné pour la suite.