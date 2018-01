Le FC Barcelone n’a peut-être pas dit son dernier mot sur le marché hivernal des transferts. Alors que Yerry Mina (Palmeiras, 12 M€) est venu renforcer la défense et Philippe Coutinho (Liverpool, 160 M€) le milieu de terrain, le Barça a surtout été actif dans le sens des départs. Arda Turan a été prêté au İstanbul Başakşehir, leader de Super Lig turque, Rafinha a filé en prêt du côté de l’Inter, alors que Javier Mascherano est lui parti assurer son avenir du côté de l’Hebei China Fortune (5,5 M€). Si Gerard Deulofeu et Aleix Vidal pourraient les imiter dans les prochains jours c’est du côté des arrivées que le Barça pourrait bouger dans les prochaines heures.

Selon le média brésilien UOL, le Grêmio et le FC Barcelone ont prévu de se rencontrer ce week-end, du côté de Porto Alegre, pour finaliser le transfert du jeune milieu brésilien Arthur, vers le club catalan. Les discussions seraient déjà très avancées et il ne resterait plus qu’à préciser quelques détails de l’opération : le montant du transfert et la date d’incorporation du joueur à l’effectif culé. Si ces informations venaient à être confirmées, Barcelone compterait dans ses rangs un récent vainqueur de la Copa Libertadores, mais également un néo-international avec le Brésil, avec un futur plus que prometteur.

30 millions ou un transfert différé ?

Ce petit droitier rapide (1m72), au centre de gravité très bas, est un passeur habile, le regard toujours fixé vers le but, et fin techniquement. Formé au Grêmio, Arthur a rejoint l’équipe première il y a tout juste un an. Lors de ce court laps de temps, il est parvenu à s’imposer comme un premier choix aux yeux de Renato Gaúcho, disputant 39 rencontres pour sa première saison, Campeonato Brasileiro et Copa Libertadores confondus. Ni buteur, ni passeur décisif, c’est dans le coeur du jeu qu’Arthur excelle, grateur de ballons invétéré, relanceur rapide aux slaloms remarqués.

Le média brésilien évoque trois noms clés liés à la réalisation de ce transfert. Romildo Bolzan, président du Grêmio, Carlos Amodeo, PDG du club brésilien et André Cury, homme d’affaires mandaté par le Barça et qui se rendra au Brésil pour conclure l’accord. En ce qui concerne les chiffres de l’opération, UOL souligne que des sources proches des deux clubs évaluent le transfert à environ 30 millions d’euros. Un doute subsiste cependant sur la date d’incorporation du joueur au Barça. Au Grêmio, on espère que le Barça laisse Arthur terminer la saison au Brésil, voire qu’il ne rejoigne l’Espagne qu’en janvier 2019. Si le Barça accédait aux demandes du club, le prix du transfert serait réduit. Petit prince à Porto Alegre, Arthur peut déjà rêver d’un destin de roi en Espagne.