Layvin Kurzawa donne sa préférence pour la finale de la Ligue des Champions

Le Paris-Saint Germain a rendez-vous avec son histoire le 31 mai prochain. Les joueurs de Luis Enrique défieront l’Inter Milan à l’Allianz Arena, et auront l’occasion d’inscrire une première étoile sur leur maillot. C’est une rencontre particulièrement serrée qui s’annonce à Munich, dans un stade plein à craquer. Nombreux seront ceux à pousser derrière Paris, et c’est notamment le cas Layvin Kurzawa.

Dans un entretien accordé au Parisien, celui qui a porté le maillot des pensionnaires du Parc des Princes durant neuf ans a expliqué vouloir voir son ancienne écurie soulever la coupe aux grandes oreilles : « je l’espère à 1 000 %. Après avoir passé presque dix ans dans ce club où j’ai connu les hauts comme les bas, j’ai envie de l’entendre pousser un soupir de soulagement et de voir des sourires sur tous les visages. Ceux des amoureux du PSG, des Parisiens, des dirigeants, toutes ces personnes qui travaillent au club. Quand on souffre, tout le monde souffre. Et lorsque tu gagnes, c’est tous ensemble. » Il faudra encore patienter deux petites semaines avant de connaître le résultat final.