Aujourd’hui, le FC Barcelone dispose d’un secteur offensif très riche (Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Martin Bratihwaite et Ansu Fati). Et si une vague de blessures a handicapé les Culés, ces derniers devraient récupérer tout ce petit monde avec la fin de saison décalée qui se profile à l’horizon. Autant de talents qui n’empêchent pas les dirigeants espagnols de rêver d’un mercato XXL malgré la crise financière touchant le monde du football. Ces derniers temps, les médias locaux nous rabâchent d’ailleurs que l’objectif numéro un du Barça pour cet été reste Neymar.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, le Brésilien avait tenté de revenir au Camp Nou en 2019. En vain. Y parviendra-t-il en 2020 ? Interrogé sur le mercato offensif de son club, Luis Suarez (33 ans) a une nouvelle fois rappelé que l’international auriverde serait toujours accueilli à bras ouverts. « C’est difficile de parler de joueurs aujourd’hui. Vu la situation actuelle dans le monde, c’est compliqué de parler sur les joueurs qui peuvent arriver, tout ça est très compliqué. Mais bien sûr, tout le monde connaît Neymar et l’affection que nous lui portons dans le vestiaire. C’est un joueur indiscutable qui a encore beaucoup à donner et il sera toujours le bienvenu dans le vestiaire », a-t-il confié dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.

Luis Suarez chaud pour accueillir Neymar et Lautaro Martinez

Prêt à accueillir Neymar, Suarez a ensuite évoqué Lautaro Martinez. Révélé sous le maillot de l’Inter, l’Argentin est désigné comme l’autre dossier chaud du Barça. Une cible qui serait, pour Suarez, un véritable concurrent pour le poste d’attaquant de pointe. Et si certains se demandent si les Culés auront les moyens financiers pour s’offrir cette doublette et comment ils vont gérer l’embouteillage que cela causerait en attaque, l’Uruguayen ne verrait pas d’un mauvais œil l’arrivée de l’ancien pensionnaire du Racing Club. « Lautaro est un joueur qui progresse beaucoup en Italie. C’est un numéro neuf dont les mouvements sont spectaculaires et ça en dit long sur le grand attaquant qu’il est. La question n’est pas de savoir si un joueur est compatible, je suis content que le club veuille recruter des joueurs qui viennent aider pour atteindre l’objectif de tout le monde qui est de tout gagner », a-t-il indiqué, avant de poursuivre.

« Il y aura toujours une concurrence saine, on tire tous dans le même sens. Les joueurs qui viennent pour se battre pour un poste et aider l’équipe seront toujours les bienvenus. Ils viendront renforcer l’équipe. » Une équipe dans laquelle Luis Suarez (sous contrat jusqu’en 2021) compte rester. « J’ai déjà clarifié ma situation, mais je ne pense pas à mon avenir en ces temps difficiles. J’ai un contrat avec le club et je ne pense qu’à honorer mon contrat. Le temps viendra où le club et moi, on s’assiéra pour discuter parce que notre relation a toujours été bonne. » Le message est passé !