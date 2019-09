Cette fois-ci, c’est bel et bien terminé. Le mercato estival a refermé ses portes depuis lundi soir minuit. Un marché des transferts singulier qui a été rythmé par le PSG. Le club de la capitale a fait signer 8 recrues, un record depuis le début des années 2010. Bien évidemment, si les recrutements d’Idrissa Gueye, d’Ander Herrera et de Pablo Sarabia notamment vont apporter de la densité à l’effectif de Thomas Tuchel, que dire des arrivées de Keylor Navas (Real Madrid) dans les buts ou de Mauro Icardi (Inter Milan) en attaque.

Si Paris a été actif, l’AS Monaco l’a été tout autant. Après une grande braderie estivale, le club de la Principauté a frappé fort en recrutant Wissam Ben Yedder (FC Séville), Islam Slimani (Leicester), Tiemoué Bakayoko (Chelsea) ou encore Jean-Kevin Augustin (RB Leizpig). Mais d’autres clubs ont également réalisé de jolis coups sur le marché des transferts. On pense à Bordeaux qui a récupéré l’ancien international tricolore Laurent Koscielny (Arsenal), Rennes qui a frappé fort en recrutant le prometteur brésilien du Sporting CP Raphinha pour 21 M€ ou encore Nice qui a cassé sa tirelire pour attirer la star de l’Ajax Kasper Dolberg pour une vingtaine de millions d’euros également.

L’OL, Nice, Rennes et le LOSC ont agité le mercato en L1 !

Et que dire de l’OL qui a fait sauter la banque en dépensant près de 90 M€ notamment pour Jeff Reine-Adélaide (25 M€), Joachim Andersen (24 M€), Thiago Mendes (22 M€). Niveau dépenses, le LOSC s’est montré également très actif avec le recrutement de grandes promesses telles que l’ancien Golden boy Renato Sanches (20 M€), Yusuf Yazici (16,5 M€), Victor Osimhen (12 M€) ou encore Timothy Weah (10 M€). Quant à Marseille, seul Dario Benedetto a marqué les esprits sur le mercato phocéen cet été.

Des anciens de L1 sur le retour, des stars qui débarquent, des paris sur de jeunes pépites à fort potentiel sont autant de raisons de suivre la Ligue 1 cette saison sur les antennes de beIN Sports. Et s’il faut retenir cinq noms sur le mercato estival en L1, on vous propose Victor Osimhen (LOSC), Mauro Icardi (PSG), Kasper Dolberg (Nice), Jeff Reine-Adélaide (OL) et Dario Benedetto (OM).

