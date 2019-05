Ça y est, Juninho a été intronisé nouveau directeur technique de l’OL. L’ancien numéro 8 a été présenté à la presse en compagnie de Sylvinho, le nouvel entraîneur. Forcément, il y avait pas mal d’attentes mais aussi d’émotions autour du nouvel axe fort du club. C’est Juninho qui a pris le plus la parole, aux côtés d’un Aulas les yeux parfois embués. Face aux nombreuses interrogations, le Brésilien en a dit un peu plus sur le mercato et ses grandes lignes. Il a notamment indiqué quelles seraient les cibles prioritaires. Il souhaite d’abord un défenseur central et aussi un milieu de terrain capable d’assumer le leadership et de bien relancer devant la défense.

« Pendant notre discussion, le président a dit que trois joueurs maximum partiraient. Certains sont aussi dans la dernière année de leur contrat. Les bases techniques sont là mais à mon avis cette équipe n’est pas assez agressive quand elle perd le ballon. C’est pour ça que nous n’avons pas toujours été au niveau dans la concentration. Il faut changer. La défense n’est pas faible, c’est le système défensif qui l’est. Sylvinho va beaucoup se concentrer là-dessus. On a la possibilité de perdre Ndombele au milieu mais la base on va la garder. La priorité, c’est la défense centrale. On a Marcelo, Denayer mais Morel va partir. Solet est jeune, il faut du temps pour lui mais il a le talent » a d’abord expliqué Juninho avant de s’attaquer au milieu.

Tousart peut s’inquiéter, Memphis est désiré

« On a Lucas Tousart devant la défense mais on a besoin d’un autre profil car Sylvinho préfère le 4-3-3. Lucas Tousart a un profil plus physique et costaud. On a besoin d’avoir un joueur qui a le ballon. On a besoin d’un joueur qui soit fin techniquement. On travaille sur ces deux postes-là. » Une déclaration qui a de quoi interroger quant à l’avenir de l’international Espoirs à l’OL, lui qui n’était déjà qu’un joueur de rotation cette saison avec Genesio. « S’il y a d’autres départs, on verra. (...) Des joueurs ont été un peu irréguliers, mais je crois en eux comme Bertrand (Traoré), Cornet aussi. Moussa Dembélé pour moi est une très belle surprise, Terrier aussi sans parler d’Aouar. J’espère qu’on n’aura pas de grosses propositions pour lui », a envoyé le nouveau directeur technique comme un clin d’œil lancé à son président.

Juninho a déjà hâte de se mettre au travail et de prendre contact avec les joueurs de l’effectif. Il pourra notamment échanger avec Memphis Depay, qui a critiqué ce matin les méthodes d’entraînement vécues cette saison. « Je pense que tous les joueurs ont la liberté de faire leur analyse. Par rapport à son talent, je l’aime beaucoup. Il marque, fait marquer, c’est une star, et un jouer important pour nous. Il y a certaines choses dont il parle et nous en discuterons aussi. On compte sur lui. Il a énormément de talent. On sait que c’est le coach qui décide. J’aimerais bien qu’il soit là et motivé. Il a la possibilité d’être un leader technique. J’espère l’aider à être plus performant et plus concentré mais je respecte son avis. (...) Il nous aidera beaucoup, il sera encore meilleur. » Memphis et les autres joueurs sont prévenus. Le nouveau patron se nomme Juninho.