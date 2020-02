Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais était en déplacement dans la capitale afin d’y affronter le Paris Saint-Germain. Avant le coup d’envoi, 25 points séparaient les Franciliens, leaders avec 58 points, des Gones, neuvièmes avec 33 unités. Sur le terrain du Parc des Princes, on a aussi vu qu’il y avait un gouffre entre les deux formations. Malgré deux buts inscrits par l’OL par l’intermédiaire de Martin Terrier et Moussa Dembélé, les Olympiens n’ont pas semblé être en mesure de réellement inquiéter des Parisiens qui se sont plus relâchés qu’autre chose après avoir mené 3 à 0. Au final, les hommes de Rudi Garcia, qui ont montré quelques choses intéressantes par séquence, se sont inclinés sur le score de 4 à 2. Une nouvelle défaite face à "gros" de Ligue 1 Conforama et le neuvième revers de la saison en championnat pour Lyon après 24 journées.

L’OL est 8 points du podium

Une formation qui pointe donc en neuvième position avec 33 points (même nombre de points que Nice, Nantes et Reims), soit presque deux fois moins que le PSG, qui en possède désormais 61. Les coéquipiers de Jason Denayer ont vu également l’Olympique de Marseille mettre les voiles. Deuxièmes, les Phocéens, qui se sont imposés ce week-end face à Toulouse (1-0), ont 49 points, soit 16 de plus que l’OL, qu’ils rencontreront mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France. L’OL est aussi devancé par le Stade Rennais (3e, 41 points), le LOSC (4e, 40 points), Montpellier (5e, 37 points), Strasbourg (6e, 36 points), l’AS Monaco (7e, 35 points) et Bordeaux (8e, 34 points). Malgré cette situation compliquée, les Lyonnais ne veulent rien lâcher, eux qui ont lancé l’opération remontada en Ligue 1.

Arrivé cet hiver, Karl Toko Ekambi y croit. « C’est réalisable. Comptablement parlant, on peut encore revenir. Il suffit d’une série. C’est plus facile à dire qu’à faire. On est prêt à le faire ». Même son de cloche du côté de Moussa Dembélé. « L’écart grandit un peu. C’est à nous de rester concentrés et d’afficher le visage de la deuxième période pour engranger un maximum de points ». Si les joueurs restent confiants, mais mesurés, Jean-Michel Aulas, lui, y croit dur comme fer comme il l’a avoué en zone mixte. « On va surtout jouer les 13 derniers matches pied au plancher. Il faut qu’on revienne sur le podium. On a perdu un point sur Rennes hier, mais cela reste d’actualité. On a besoin en France d’avoir des équipes comme le PSG et l’OL qui jouent le jeu ». Ensuite, il a évoqué le retard de huit points sur Rennes, troisième.

JMA croit en la remontada

« C’est beaucoup, mais on a fait beaucoup mieux par le passé. On est parti dans le passé avec 12-13 points de retard parfois et quand on joue un match contre ces équipes-là, c’est possible. Maintenant, il n’y a pas de garanties, d’autant plus que ce sont des équipes qui jouent bien aussi, mais qui ont la chance soit de faire des choix soit de ne pas être qualifiées partout. On le voit bien avec Marseille cette année en championnat qui n’était pas qualifié en Coupe d’Europe et qui fait un parcours tout à fait étonnant et sympathique pour les supporters marseillais. On sait que c’est un handicap, mais on sait qu’à Lyon on a un esprit d’élite, en allant rechercher un nombre de joueurs en quantité. (…) On fait aussi le pari de la jeunesse, on se permet de faire jouer Rayan Cherki sur un match aussi important ».

Enfin, le patron des Gones a appelé à l’union sacrée autour de son équipe. Il souhaite avoir le soutien des supporters, mais également le soutien des médias comme il l’a expliqué sur le site officiel de l’OL. « Il faudra faire cette remontada vers le podium. Il faut ne pas baisser la tête et avoir les encouragements des supporters. La presse dit des choses qui ne sont pas la réalité. Il faut se mobiliser. Il y a un grand match mercredi. Le match de ce soir montre qu’on n’est pas très loin du meilleur sur un match. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa des médias et il faut supporter les joueurs. On avait sept absents ce soir et personne ne l’a fait remarquer, contrairement aux quatre du PSG. Il faut que les médias se ressaisissent. » L’opération remontada est bel et bien lancée du côté de Lyon ! Les Gones ont encore 14 journées pour y arriver...