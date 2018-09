Vainqueur de ses sept premiers matches de Ligue 1, le PSG visait la passe de huit à Nice ce samedi, pour ainsi égaler le record de l’Olympique Lillois (saison 1936/1937). Tuchel changeait ses plans notamment en prévision du match de Ligue des Champions face à l’Etoile Rouge de Belgrade, de la rencontre face à Reims en milieu de semaine et des différents blessés. La défense se présentait avec trois défenseurs centraux : Thiago Silva, Kimpembe et Kehrer. Areola débutait dans les buts, Marquinhos, Di Maria, Nkunku et Rabiot démarraient au milieu et le duo Diaby-Neymar devait alimenter Mbappé, seul en pointe. Le champion du monde revenait enfin après trois matches de suspension. En face, le Gym évoluait avec la même formation que lors de la victoire contre Nantes. Seul Atal remplaçait Jallet.

La rencontre partait sur de grosses bases avec des situations de chaque côté. Il faut dire que les deux compositions d’équipes offraient pas mal de possibilités. Rabiot se mettait le premier en évidence avec une frappe cadrée (2e). Benitez intervenait déjà une seconde fois sur cette percée de Mbappé (4e). Maolida répondait aux joueurs de la capitale en se débarrassant de Kehrer puis en butant sur Areola (6e). L’Allemand se rattrapait bien en remportant la plupart de ses duels par la suite. A l’image du défenseur, le PSG commençait à prendre le dessus techniquement et physiquement. Les champions de France manquaient de peu l’ouverture du score par Di Maria, qui était à la réception d’un une-deux entre Diaby et Mbappé (11e). L’Argentin bottait ensuite un coup-franc où Thiago Silva, Rabiot et Marquinhos loupaient tour à tour le ballon (15e).

Le PSG trop fort pour Nice

Le but viendra finalement de Neymar. Nkunku débordait côté droit et centrait. Si Mbappé manquait le cuir, Neymar arrivait derrière et enroulait parfaitement sa frappe (0-1, 22e). Mené au score, le Gym subissait en plus la sortie sur blessure de Makengo, remplacé par Cyprien (28e). Le PSG appuyait et tentait de faire le break avant la pause. Il pensait y parvenir après ce centre au cordeau de Mbappé pour Neymar mais c’était sans compter sur l’arbitrage et la VAR (44e). Les deux dernières tentatives de Di Maria terminaient leur course au-dessus (45e, 45e+1). Nice avait eu chaud et tentait de revenir avec des velléités plus affirmées en seconde période. Vieira remplaçait un Coly en difficulté par Balotelli. Problème pour le coach niçois, Paris prenait immédiatement un break d’avance. Lancé dans l’axe par Neymar, Mbappé se débarrassait des deux défenseurs et du gardien mais ratait son dernier geste. Nkunku surgissait alors pour transformer (0-2, 46e).

Le PSG se mettait enfin à l’abri mais, comme contre Reims, continuait à jouer pour tenter d’enfoncer le clou. Faut-il encore mettre les occasions au fond. Mbappé faussait compagnie à tout le monde côté droit et préférait frapper en angle fermé alors que Neymar et Diaby se présentaient seuls au point de penalty (55e). Pour ne rien arranger aux affaires niçoises, Cyprien laissait traîner son coude sur le visage de Neymar et écopait d’un second avertissement (59e). Atal sauvait ensuite son camp en repoussant sur sa ligne une tête de Thiago Silva (67e). Entré en jeu, Choupo-Moting voyait son but refusé pour un hors-jeu au départ de l’action de Mbappé (80e), puis ne parvenait pas à concrétiser ce raid de Neymar (86e). Enfin, Benitez repoussait une tête de Neymar (90e) mais il ne pouvait rien face au Brésilien, à la conclusion de ce deux contre un avec Mbappé (0-3, 90e+2). Tout de même maladroit dans la finition, le PSG s’impose 3-0 et égale un vieux record de 80 ans, en attendant de peut-être le battre la semaine prochaine face à l’OL.

L’homme du match : Neymar (8) : encore un gros match de la part du numéro 10 brésilien. Juste, dynamique, provocateur balle au pied, il a su amener son équipe dans le bon sens. C’est lui qui débloque la situation en marquant d’une belle frappe enroulée (22e). Il n’est pas loin du doublé mais la VAR passera pas là (44e) puis la défense niçoise (86e). C’est aussi lui qui lance Mbappé sur le second but (46e). Le Français ne le lui rendait pas en l’oubliant au point de penalty (55e) mais il se rattrapait en lui offrant le doublé (90e+2). Désormais meilleur buteur du championnat, l’ex-joueur du Barça a même fait expulser Cyprien (57e).

Nice :

Benitez (5) : le portier argentin a tout de suite été sollicité par les Parisiens, d’abord par Rabiot (2e), puis par Mbappé (4e). À la 22e minute, il n’a rien pu faire pour sortir la belle frappe de Neymar, qui a ouvert le score. Juste avant la pause, il est dépassé par le centre parfait de Mbappé pour Neymar, mais le but est refusé pour hors-jeu (44e). Dès le début du second acte, il se fait dribbler par Mbappé, qui a permis à Nkunku de faire le break (46e). À la 67e, il est battu par une tête de Thiago Silva, sauvé sur la ligne par Atal. Il s’est imposé dans son duel face à face avec Neymar (86e). Il a également sorti un arrêt de grande classe en fin de match, sur une tête de Neymar (90e). Dans la foulée, il n’a rien pu faire face à Mbappé, qui a servi Neymar pour le but du 3-0 (90+2e).

Atal (5) : agressif dans le bon sens du terme, son duel avec Diaby a rythmé son match. Il s’est illustré offensivement par un joli numéro devant le jeune parisien et Neymar, mais centre a été contré (42e). Il a cependant été plus en délicatesse défensivement. En deuxième mi-temps, il a pris sa chance de loin, mais cela termine en tribunes (66e). Il a sauvé sur sa ligne une tête de Thiago Silva (67e). Il est encore une fois intervenu pour empêcher que la contre-attaque du PSG aille au bout (89e). Ses efforts n’ont pas été payants aujourd’hui.

Hérelle (3,5) : ses 45 premières minutes ont été compliquées. Il n’a pas été très en vue. Sur l’ouverture du score de Neymar, il est resté passif sur le centre de Nkunku (22e). Il a également été trop tendre dans les duels. Au retour des vestiaires, il est tout de suite dépassé par Mbappé, qui a mené au deuxième but parisien inscrit par Nkunku (46e). La vitesse du jeune attaquant lui a fait mal (55e). Trop juste pour ce genre de match.

Dante (3,5) : en marquage individuel sur Mbappé, il l’a bien contenu en début de match (9e). Mais petit à petit, le jeune attaquant a pris le dessus grâce à sa vitesse. Sur le but refusé pour hors-jeu, quand il s’est débarrassé du Brésilien pour adresser un centre pour Neymar (43e). Sur le but de Nkunku (46e), il est pris de vitesse par le une-deux entre Mbappé et Di Maria. Il a ensuite continué à subir les assauts parisiens. Sur le dernier but de Neymar, il a mal joué le hors-jeu et laissé Mbappé fixer Benitez (90+2e).

Sarr (3,5) : sa première période a été difficile. Il a souvent été dépassé physiquement par les joueurs du PSG, à la 4e devant Mbappé, et à la 15e au duel avec Marquinhos. Après la mi-temps, il est cueilli à froid par Mbappé et son accélération balle au pied, qui a amené le but du break de Nkunku (46e). Il a continué à subir les assauts parisiens en seconde mi-temps.

Coly (3) : aligné à gauche de la défense niçoise, il n’a pas réussi à contenir ses adversaires sur son côté. Sur un centre de Diaby il s’est troué et a laissé Di Maria toucher le poteau (11e). Il a perdu ensuite son duel devant Nkunku, qui a amené l’ouverture du score de Neymar (22e). Il est sorti à la pause, remplacé par Mario Balotelli (3,5). L’attaquant italien n’a pas pesé sur la défense parisienne. Il n’a pas fait de différence, et en tant que cadre, il n’a pas montré l’exemple.

Tameze (4) : il a débuté idéalement la rencontre en étant présent à la récupération (33e). Il a aussi bien organisé le jeu en se projetant vite vers l’avant. Néanmoins, à la 38e, il s’est fait éliminer par Rabiot, qui n’a trouvé que le petit filet de Benitez. Il a baissé le pied pendant les 45 dernières minutes, et s’est fait discret, surtout après l’expulsion de Cyprien.

Lees-Melou (4,5) : un match en demi-teinte pour le milieu de terrain. Malgré une bonne intensité en début de match, avec une bonne récupération (20e), il a ensuite pêché dans l’entre-jeu face à ses adversaires du milieu. Il n’a rien apporté offensivement, complètement aspiré par les Parisiens.

Makengo (non noté) : il s’est mis rapidement en évidence en écartant bien par deux fois Maolida (4e, 6e), et en réalisant un centre-tir fuyant, que Saint-Maximin n’a pu reprendre (8e). Il est sorti peu après l’ouverture du score, touché à la cuisse. Il est remplacé par Wylan Cyprien (non noté) à la 28e. Il n’est pas bien entré dans son match et a eu du mal à prendre le rythme de la rencontre. En seconde période, il a tout de même frappé au but (52e), mais cela file au-dessus. Il est expulsé à la 58e, après un deuxième carton jaune reçu pour un coup de coude sur Neymar.

Maolida (4) : il a été très en jambes dans le premier quart d’heure avec des chevauchées qui ont toutes buté sur la défense parisienne (4e, 6e). Il s’est peu à peu effacé au fur et à mesure du premier acte. Sa deuxième période a été dans la continuité de la fin de la première. Excentré sur le côté gauche après l’entrée de Balotelli, il n’a pas fait de différence et a été trop peu trouvé. Il a cédé sa place à Bassem Srarfi à la 80e. Son entrée n’a pas pesé sur la rencontre.

Saint-Maximin (5) : comme à son habitude, il a fait parler sa vitesse en première mi-temps en multipliant les bonnes percées, agrémentées de dribbles efficaces (9e, 20e). Il a beaucoup essayé, mais s’est souvent retrouvé seul devant. En deuxième période, ses accélérations n’ont plus fait la différence et il a bien été contenu par les défenseurs du PSG. Il n’ a pas su gérer ses efforts pour être constant toute la partie.

PSG :

Areola (5,5) : pour son retour, il s’est rapidement distingué avec une première intervention face à Maolida (6e). Par la suite, il a vécu un match beaucoup plus calme où il s’est contenté de prendre quelques ballons dans les airs. Il a effectué de bonnes relances au pied. Jamais plus en difficulté.

Kehrer (6,5) : en difficulté sur le côté droit de cette défense à trois dès ses premières interventions (6e), le jeune allemand s’est remis dans le bain avec plusieurs duels gagnés face à Maolida notamment (13e, 18e). Bien plus rassurant et sérieux, il a réussi à gratter des ballons dans les pieds adverses. L’ancien joueur de Schalke a disputé sa meilleure rencontre sous le maillot de sa nouvelle équipe.

Thiago Silva (6) : bien positionné pour enrayer les frappes de Saint-Maximin (9e) et sur ce centre d’Atal (42e), le capitaine parisien a encore donné de la voix en début de rencontre quand son équipe se faisait bouger. Après cela, il n’a pas eu grand-chose à faire dans la surface. Il faut dire qu’il n’y avait plus grand danger dans la zone de vérité. Toujours très bon relanceur, il voit Atal sauver sa tête sur sa ligne (67e).

Kimpembe (6) : finalement, il a joué pas mal de ballons, obtenant même quelques fautes, et a bien participé au jeu parisien. Certes, les dribbles de Saint-Maximin lui ont coûté un petit pont (21e) mais c’est bien la seule fois où l’attaquant a échappé à sa vigilance. Toujours très sur dans ses duels et ses interventions, il a su récupérer pas mal de ballons. L’international est monté en puissance au fur et à mesure du match.

Marquinhos (6,5) : pas toujours à son aise devant la défense où il a eu un peu de mal à contenir l’axe (10e), le Brésilien a aussi montré de bonnes choses, bloquant quelques situations adverses (15e). Très actif et plus intelligent dans son placement, il a réussi bien occuper sa zone. L’ancien de la Roma a récupéré pas mal de ballons comme lors du but refusé (44e) où il est allé au pressing à 35 mètres des buts adverses.

Nkunku (5,5) : une première mi-temps assez quelconque entre des coups de gueule de Tuchel à son encontre, des efforts pas toujours réguliers, des mauvais choix (37e) et un ballon qui amène l’ouverture du score de Neymar (22e). Le jeune milieu de terrain a élevé son niveau durant le peu de temps qu’il a évolué en seconde période, se rendant plus disponible pour ses coéquipiers et marquant en renard dès le retour des vestiaires (46e). Blessé après un contact avec Dante, il a été remplacé par Bernat (57e) qui a effectué une bonne rentrée avec ce centre pour Neymar (90e) même s’il commet une grosse faute sur Atal qui lui a valu un avertissement (88e).

Rabiot (6,5) : encore un gros match de sa part. Assez libre au milieu, il a pu faire parler sa technique et faire avancer le jeu de son équipe sans trop d’obstacles devant lui. Le milieu, toujours en fin de contrat en juin prochain, a pu effectuer quelques montées et adresser des ballons qui ont percé la défense (30e, 38e). Il cadre une bonne frappe en début de rencontre (2e) et n’est pas loin de marquer sur corner (15e).

Di Maria (5,5) :aligné en électron libre entre le milieu et l’attaque, il a su poser pas mal de soucis aux Niçois. Sa mobilité a fait mal mais il manqué de justesse en début de rencontre. Son touché de balle toujours soyeux a pu mettre Mbappé sur orbite (4e) et il a aussi touché le poteau (11e). Sur coups de pied arrêtés également, il a fait des différences (15e) mais il aurait pu faire plus mal dans le dernier geste (45e, 45e+1, 64e). Il a baissé un peu le pied en seconde période. Remplacé par Verratti (72e).

Diaby (6,5) : un peu discret au milieu des stars durant la première demie-heure. Le jeune titi a eu du mal à se mettre en évidence où il a souffert de la comparaison avec ses coéquipiers. Après un premier rush (11e), il s’est enfin réveillé sur cette accélération dans le couloir gauche (31e). Il a aussi fourni de bons efforts défensifs. Si Mbappé l’avait vu, il aurait eu une situation de but (55e). Remplacé par Choupo-Moting (72e) qui a bien failli marquer un but (86e).

Neymar (8) : voir ci-dessus.

Mbappé (6) : enfin de retour après trois matches de suspension, le champion du monde a fait parler sa vitesse, ses appels de balle mais pas forcément son sens du but. Il s’est loupé plusieurs fois dans le dernier geste comme lors de l’ouverture du score de Neymar (22e) mais aussi sur le but de Nkunku où il a fait tout le travail (46e). Il oublie ses partenaires, préférant l’option individuelle (55e) avant de rectifer pour Neymar (90e+2). En revanche, il a été beaucoup moins efficace dans son travail de remise et de point de fixation (20e). Averti (67e).

