Une véritable correction. Le 7 octobre dernier, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueillait l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Un match serré sur le papier, mais finalement, le club de la capitale n’avait laissé aucune chance à la formation rhodanienne avec un succès 5-0 et un Kylian Mbappé en feu, auteur d’un quadruplé en 13 minutes. Presque quatre mois plus tard, les deux formations se retrouvent ce dimanche soir au Groupama Stadium pour le choc de la 23e journée. Troisièmes, les Gones doivent absolument s’imposer pour revenir à trois longueurs du LOSC, alors que les Parisiens souhaitent conserver leur invincibilité en championnat.

La saison dernière, l’OL avait en tout cas créé l’exploit en battant le PSG à domicile (2-1). Afin de créer une nouvelle surprise, Bruno Genesio devrait s’appuyer sur un 4-2-3-1. Dans le but, Anthony Lopes sera une nouvelle fois aligné sauf énorme surprise. Concernant la charnière centrale, Marcelo devrait être titulaire avec Jason Denayer à ses côtés. En l’absence de Kenny Tete, toujours malade, Léo Dubois pourrait occuper le couloir droit, alors que Ferland Mendy devrait être présent de l’autre côté. Au niveau de l’entrejeu, le duo Tanguy Ndombele-Houssem Aouar pourrait être reconduit.

De la régularité des deux côtés

Titulaire début octobre au Parc des Princes, Nabil Fekir avait dû laisser sa place à la 7e minute suite à une blessure à la cheville. Ce soir, le capitaine lyonnais pourrait débuter en position de numéro 10, derrière un Moussa Dembélé qui retrouvera son club formateur. Sur les ailes, Memphis Depay et Maxwell Cornet devraient être présents. Côté parisien, Thomas Tuchel pourrait sortir un 4-4-2 sur le papier, les Parisiens changeant souvent de système en cours de match. Sur le banc lors des deux derniers matches en Ligue 1, Alphonse Areola devrait normalement retrouver sa place dans le but parisien, lui qui a joué en Coupe de France face à Strasbourg (2-0). Ceci pourrait donc être le seul changement de l’entraîneur allemand, qui pourrait sortir quasiment le même onze de départ que face à Rennes (4-1).

En défense, Thilo Kehrer et Juan Bernat pourraient encore occuper les côtés, avec une charnière centrale Thiago Silva-Presnel Kimpembe. Au milieu, Dani Alves et Marquinhos devraient se positionner devant l’arrière-garde, avec Angel Di Maria et Julian Draxler sur les ailes. Recruté par le Paris SG mardi dernier, Leandro Paredes pourrait quant à lui entrer en jeu. En l’absence de Neymar, blessé jusqu’à mi-avril, Edinson Cavani, auteur d’un double le week-end dernier face à la formation bretonne, devrait lui débuter avec Kylian Mbappé, également décisif contre les Rennais, en attaque. Rendez-vous aux alentours de 20h ce soir donc pour connaître les compositions officielles de ce choc.