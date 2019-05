Les retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et son public s’annoncent particulières cet après-midi face à Nice (à suivre en direct commenté sur notre live). Après leur échec retentissant en finale de Coupe de France face à Rennes, les protégés de Thomas Tuchel ont enchaîné par une nouvelle contre performance à Montpellier (2-3). Le champion de France devra donc réaliser le match parfait pour calmer la fronde des supporters parisiens.

Et une nouvelle fois, le PSG se présentera sans plusieurs joueurs majeurs cet après-midi au Parc des Princes. Ainsi, Thiago Silva, Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Stanley Nsoki et Choupo-Moting sont tous blessés. En parallèle, Kylian Mbappé purgera son deuxième match de suspension face aux Aiglons. Pour renouer avec le succès, le Paris SG devrait évoluer en 5-2-3. Gianluigi Buffon démarrerait la rencontre avec une défense à cinq éléments. La paire Kimpembe-Marquinhos pourrait constituer la charnière centrale.

Thomas Tuchel doit encore bricoler

Celle-ci serait accompagnée par Colin Dagba, Daniel Alves sur le flanc droit et Moussa Diaby côté gauche. Dans l’entrejeu, Thomas Tuchel opterait pour le duo Bernat, Verratti. La ligne offensive serait formée par Julian Draxler côté droit, Di Maria dans l’axe et Neymar côté gauche. En ce qui concerne l’OGC Nice, Patrick Vieira doit se passer notamment des services de Christophe Jallet, Wylan Cyprien ou encore Rémi Walter. Le technicien niçois devrait s’appuyer sur un 4-3-3 avec la titularisation de Walter Benitez dans les buts.

Devant lui, on retrouverait une défense à quatre éléments avec Hérelle et Dante en charnière centrale. Les deux acolytes seraient accompagnés par Burner côté droit et Malang Sarr sur le flanc gauche. Devant la défense, Adrien Tameze devrait être aligné, Lees-Melou et Danilo évolueraient un cran plus haut dans l’entrejeu. Enfin en attaque, Allan Saint-Maximin occuperait le couloir droit, Sackho le poste d’avant-centre et l’insaisissable Atal le flanc gauche. Le Gym enfoncera-t-il encore un peu plus le PSG dans la crise ? Réponse à partir de 17 heures...