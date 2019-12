« Bientôt », voici ce qu’a répondu Olivier Létang quand il lui a été demandé quand Eduardo Camavinga s’exprimera face aux journalistes en zone mixte. Le président du Stade Rennais, comme l’ensemble du club breton, couve la jeune pépite française. « Il faut le protéger légitimement comme d’autres garçons. Il n’a que dix-sept ans. Donc ça il ne faut pas l’oublier non plus. Vous aurez probablement bientôt l’opportunité de l’écouter. Pour l’instant, il est un peu timide donc il n’ose pas ». Une attitude qu’il n’adopte que face aux médias, car sur le rectangle vert, Camavinga ne se cache pas. Au contraire, il assume ses responsabilités et surtout il brille par son immense talent. Cela a été le cas dimanche face à l’Olympique Lyonnais. Une rencontre où le joyau du SRFC a été le meilleur joueur de son équipe sur la pelouse du Groupama Stadium.

Un stade qu’il a "climatisé" à la 89e minute en inscrivant le but de la victoire pour les siens. À 17 ans et 35 jours, il est ainsi devenu le plus jeune joueur à marquer avec Rennes en Ligue 1 depuis l’après-guerre précisait Opta. Un but qui était attendu par tout un club comme l’a avoué Olivier Létang en zone mixte dimanche. « C’était assez sympa car on titille Eduardo depuis plusieurs semaines en disant : "quand est-ce que va arriver le premier but ?". C’est vrai que ce soir (hier) il met un but du droit à Lyon, à la 89e, c’est toute une symbolique. Eduardo est finalement l’étendard. Celui qu’on voit le plus. Mais derrière, vous avez pu vous en apercevoir jeudi contre la Lazio, il y a un certain nombre d’autres garçons qui poussent et on en a encore d’autres derrière. Ça c’est un travail très important. La formation fait partie et est l’ADN du Stade Rennais. Donc on est très fiers qu’Eduardo ait ce niveau de performance. On a encore un certain nombres d’autres garçons qu’on continue à développer et à accompagner au sein du club ».

Olivier Létang est sous le charme de Camavinga

Sous le charme du jeune homme, le président du Stade Rennais a ensuite ajouté : « C’est vrai, il est différent vous avez raison. On est très heureux pour lui parce que ça lui permet d’inscrire son premier but en professionnels. On est très heureux pour le groupe. Je suis attaché aux vertus du collectif. C’est très bien que lui soit récompensé et puis la prochaine fois ce sera d’autres garçons ». Conscient de son talent et des nombreuses convoitises que cela engendre, Olivier Létang avait anticipé le coup et avait rapidement blindé le jeune homme. En effet, le 15 août dernier, les pensionnaires du Roazhon Park ont annoncé la prolongation de son bail jusqu’en juin 2022. Ce, alors qu’on évoquait des intérêts venant des meilleurs clubs du monde dont le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain. Létang affichait donc sa satisfaction hier quand il a été invité à revenir sur la prolongation du jeune homme.

« Oui (Rennes avait anticipé), comme pour d’autres garçons. Encore une fois, vous avez vu Lucas Da Cunha, Sacha Boey et puis d’autres que je n’ai pas cité à qui on a fait signer le premier contrat professionnel il y a un peu plus d’un ans, qu’on a prolongé comme Gerzino Nyamsi, James Léa-Siliki. Donc il y a encore tout un travail sur les garçons qui sont chez nous, en anticipant potentiellement des départs. Cet été, on a Benjamin André qui est parti, qui avait un rôle important. On avait l’émergence d’Eduardo. Donc ça fait partie de la politique du club de sécuriser nos actifs, nos meilleurs jeunes joueurs. On est dans l’anticipation par rapport à ça. Il est vrai qu’il y a encore un certain nombre d’autres garçons que nous espérons voir arriver bientôt ». Rennes a encore de la ressource et de l’avenir !