Ces derniers temps, lorsque l’on parle des joueurs susceptibles de quitter le Paris Saint-Germain, on évoque très souvent les noms de Thomas Meunier ou même de Layvin Kurzawa, que Paris aimerait finalement prolonger. Mais on a tendance à oublier Julian Draxler. Très heureux dans la capitale dans laquelle il souhaite s’inscrire, le milieu offensif (11 apparitions en Ligue 1, 5 passes décisives) n’entre pas dans les plans de Leonardo qui aimerait s’en séparer cet été.

À 26 ans, Draxler n’a jamais pu confirmer la plénitude de son potentiel, malgré des émoluments conséquents à Paris. Transféré en janvier 2017 au PSG pour 42 M€ bonus compris, l’ancien joueur de Wolfsburg émarge à 7,2 M€ brut par an. Un salaire qu’une poignée de clubs en Europe peut se payer. C’est dans cette optique que Rogon, le cabinet qui le représente, s’est rapproché récemment du Hertha Berlin. Un club qui le courtisait l’hiver dernier.

Deux clubs anglais intéressés dont Arsenal

Déjà actif l’hiver dernier avec la signature de Lucas Tousart, le club berlinois cherche à se renforcer avec des moyens conséquents cet été. Lars Windhorst, homme d’affaires de 43 ans, a acquis 49,9 % du club. Le richissime investisseur a pour but fin de construire une formation capable de disputer le plus vite possible régulièrement la lucrative et prestigieuse C1. Parmi les recrues souhaitées figure en tête de liste Julian Draxler. Des discussions ont donc déjà eu lieu entre son clan et les dirigeants du Hertha. Une première proposition contractuelle aurait été adressée au joueur.

Mais l’international allemand (51 sélections) ne manque pas de prétendants. Selon nos informations, Arsenal et un autre club anglais dont le nom n’a pas filtré s’intéressent de près au joueur. Et si Draxler a souvent clamé son bonheur d’être à Paris et son envie d’y prolonger son contrat au-delà de 2021, il devra sans doute se résigner à un départ s’il souhaite participer à l’Euro 2021.