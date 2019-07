Acheté 222 millions d’euros après un feuilleton qui en passionné plus d’un voici deux années maintenant, Neymar voudrait déjà quitter le Paris Saint-Germain et retrouver le FC Barcelone qui l’a fait connaître à l’Europe. Toutefois, les choses ne s’annoncent pas vraiment simples pour le Brésilien. En effet, le Paris SG est ouvert aux discussions, mais le FC Barcelone va devoir céder des joueurs afin de retrouver de l’argent pour pouvoir rapatrier le joueur.

L’Auriverde est sorti du silence ce samedi et cela ne va probablement pas plaire au club de la capitale puisqu’il a évoqué la remontada des Catalans. « Le meilleur souvenir de ma carrière de footballeur ? Il y en a deux. D’abord, quand on a gagné les Jeux Olympiques avec le Brésil. Ensuite, la "remontada" contre Paris. Ce que nous avons ressenti lorsque nous avons marqué le sixième but... Je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça... C’était incroyable. Quand on a gagné contre le PSG avec Barcelone, c’était complètement... Nous sommes tous devenus fous après ! Je crois que c’était le meilleur sentiment possible pour nous tous », a-t-il expliqué.

Le plus probable est qu’il reste

Attendu ce lundi à Paris pour reprendre avec son club, Neymar devrait avoir une discussion avec Leonardo, le directeur sportif des champions de France 2019 et éventuellement avec son président, Nasser Al-Khelaïfi. Tout d’abord pour discuter de sa sanction (il a raté la reprise du groupe professionnel lundi dernier) et éventuellement pour faire connaître son état d’esprit et discuter d’un éventuel retour en Espagne, à Barcelone.

Toutefois, selon le Journal du Dimanche, qui cite une source du club parisien, le fait que Neymar reste dans l’Hexagone serait l’issue la plus probable de ce dossier qui risque de tenir tout le monde en haleine jusqu’à la clôture du marché estival en France et en Espagne, le 2 septembre prochain. Reste à savoir jusqu’où est capable d’aller le natif de Mogi das Cruzes afin de faire plier Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi concernant sa requête de migrer sous d’autres cieux.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10