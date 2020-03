Encore en lice dans toutes les compétitions, l’Olympique Lyonnais vit cependant une saison compliquée en Ligue 1. Actuellement neuvième avec dix points de retard sur le Stade Rennais, troisième, le club rhodanien s’apprête à accueillir son voisin, l’AS Saint-Etienne pour un derby chaud bouillant à enjeux (21h, à suivre en direct sur notre site). Et les Gones pourront notamment compter sur Houssem Aouar, qui reste sur une belle prestation lors de la victoire face à la Juventus en huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-0).

Auteur de 34 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, pour neuf buts et sept passes décisives, le milieu de terrain français a réalisé quelques performances intéressantes. De quoi attirer les regards. Lors du dernier mercato hivernal, le Paris Saint-Germain était intéressé par le joueur aujourd’hui âgé de 21 ans. Chelsea a également été associé au numéro 8 lyonnais ces derniers jours, alors que le président lyonnais Jean-Michel Aulas avait récemment confirmé des contacts entre les dirigeants lyonnais et ceux de la Juventus.

« J’essaye de ne pas me polluer l’esprit »

L’avenir de Houssem Aouar est donc au coeur des débats, alors que le principal concerné est encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Mais à environ trois mois du prochain mercato, le natif de Lyon a évoqué le sujet, et celui-ci l’a plutôt esquivé. « Sans faire de langue de bois, je ne m’imagine pas quelque chose parce que cette fin de saison va être très excitante, je ne pense pas forcément à l’avenir mais plutôt aux semaines qui arrivent parce qu’elles vont être importantes pour le club et pour nous. J’ai pas mal de choses encore à apporter à l’équipe, j’essaye de ne pas me polluer l’esprit en restant concentré sur le terrain et je ne regarde pas trop ce qui se passe à côté », a lâché le joueur formé à l’OL à Téléfoot.

Le Gone, qui n’a raté que six matches toutes compétitions confondues durant cet exercice 2019-2020 (trois sur le banc), souhaite en tout cas gagner un titre avec l’OL avant de prendre la poudre d’escampette : « je n’envisage rien du tout parce que ça ne mène à rien. J’ai à cœur de gagner un titre avec ce club. Je pense que cette saison, on a la capacité parce qu’on est encore en course dans toutes les compétitions donc pourquoi pas cette année, ça serait vraiment le top pour nous. » Il faudra donc attendre la fin de saison pour connaître, éventuellement, les intentions du natif de Lyon.