Pour son deuxième match de préparation, le Paris Saint-Germain a été accroché par Nuremberg en Allemagne (1-1). Un match auquel Neymar n’a pas participé, l’international brésilien n’ayant effectué son retour que lundi. Depuis plusieurs semaines, le numéro 10 parisien est en tout cas au milieu d’un long feuilleton. Ayant des envies de départ, que son directeur sportif Leonardo a confirmé, ainsi que son entraîneur Thomas Tuchel, la star auriverde est associée à un retour au FC Barcelone. Problème, le Barça ne semble pas prêt à satisfaire les exigences parisiennes, les dirigeants du club de la capitale demandant 300M€.

Ce samedi matin, Mundo Deportivo expliquait en tout cas que le champion d’Espagne n’avait pour le moment formulé aucune offre pour tenter de rapatrier Neymar. Une information que confirme ce samedi soir Leonardo, interrogé par Le Parisien : « honnêtement, il n’y a rien de différent par rapport à la dernière fois que l’on a parlé. Rien du tout. Ça n’a pas bougé, il n’y a pas d’offre concrète pour Neymar, il est avec nous. C’est un joueur du Paris Saint-Germain. » Mais aujourd’hui, ESPN va un peu plus loin dans le feuilleton Neymar en apportant de nouvelles précisions.

Tuchel : « la situation entre Neymar et moi est claire »

D’après les informations d’ESPN, le clan Neymar serait assez confiant concernant une issue positive dans ce dossier. L’international brésilien et son entourage seraient toujours optimistes sur le fait que le FC Barcelone trouvera la bonne offre pour convaincre le Paris Saint-Germain de laisser partir son joueur. De plus, toujours d’après le site américain, le Barça espère de son côté que les relations entre Neymar et le PSG n’évoluent pas dans le bon sens. Et concernant le transfert, les Blaugranas souhaiteraient toujours que le club de la capitale revoie ses plans à la baisse pour rendre un accord plus réalisable.

Le dossier Neymar est donc loin d’être terminé. En attendant, l’attaquant brésilien va partir en Chine avec ses coéquipiers pour continuer la préparation, comme l’a réaffirmé Thomas Tuchel. « La situation entre Neymar et moi est claire. Maintenant, c’est entre le club et Neymar. Il s’entraînera avec l’équipe pour la première fois demain. Jusqu’à présent, il ne s’est entraîné qu’individuellement. Il part en Chine avec moi. Il s’entraînera là-bas et on le mettra sur le terrain », a lâché le coach parisien à Nuremberg au micro de Sky Germany. Affaire à suivre...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10