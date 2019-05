Après six saisons de bons et loyaux services (159 matches en Ligue 1, 11 réalisations), Marquinhos (25 ans) a-t-il des envies d’ailleurs ? Si l’on en croit La Gazzetta dello Sport du jour, c’est bel et bien le cas. Le quotidien sportif italien avance en effet que le défenseur du Paris SG a fait l’objet d’une prise de contact de la part de la direction de la Juventus Turin.

Et visiblement, l’international brésilien (34 sélections, 1 but), qui se sent bien à Paris, n’a étonnamment pas fermé la porte. Les Bianconeri - qui le voient comme le successeur idéal d’Andrea Barzagli, parti à la retraite, dans leur ligne de défense aux côtés de Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini - savent toutefois qu’il leur sera difficile de convaincre le PSG de le lâcher.

Miralem Pjanic pour convaincre le PSG ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Marqui est le vice-capitaine du club de la capitale, derrière Thiago Silva. Il a pris une nouvelle dimension cette saison, en s’adaptant parfaitement à la position de n° 6 sous les ordres de Thomas Tuchel, en manque de solutions à ce poste. Alors, les Rouge-et-Bleu n’ont pas franchement l’intention de le vendre.

Mieux, La Gazzetta précise même que des premières discussions ont commencé pour une prolongation jusqu’en juin 2024. La Vieille Dame pourrait toutefois se servir de l’intérêt prononcé du PSG pour Miralem Pjanic (29 ans) pour venir mettre son grain de sel dans l’opération et tenter d’attirer Marquinhos dans ses filets. L’intéressé, lui, reste à l’écoute. Affaire à suivre...