Après avoir tenu en échec le Zenit (1-1) et battu le RB Leipzig (2-0) pour ses deux premiers matches de Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais peut continuer sur sa belle lancée. Pour ce premier match européen de l’ère Rudi Garcia, les Gones se déplacent à Lisbonne pour affronter Benfica. Des Portugais qui doivent absolument faire un résultat après des défaites contre le RB Leipzig (2-1) et le Zenit (3-1) pour espérer se qualifier.

Côté lyonnais, un seul joueur est forfait du groupe, il s’agit de Fernando Marçal. Les jeunes Oumar Solet, Maxence Caqueret, Amine Gouiri n’ont pas fait le déplacement contrairement à Rayan Cherki. De retour de blessure, Memphis Depay et Léo Dubois pourraient ne pas être titulaire. Benfica doit composer sans Germán Conti (cuisse), Chiquinho (abducteurs) et André Almeida (pépin musculaire). Touché, Rafa Silva est dans le groupe mais ne devrait pas débuter cette rencontre.

Memphis Depay de retour, Maxwel Cornet confirmé

Pour ce match, Benfica devrait s’établir dans son traditionnel 4-4-2 avec Odysseas Vlachodimos dans les cages. L’axe de la défense devrait être constitué de Ruben Dias et de Ferro alors que Tomas Tavares et Alejandro Grimaldo auront comme mission d’alimenter les couloirs. Logiquement, le double pivot serait composé de Gabriel et Florentino Luis. Rafa Silva et Pizzi se verraient confier les couloirs. Enfin, Raul De Tomas et Haris Seferovic formeraient le duo offensif.

Rudi Garcia devrait continuer dans un 4-3-3. L’Olympique Lyonnais comptera logiquement sur Anthony Lopes dans les buts. Devant lui, Kenny Tete, Marcelo, Jason Denayer et Youssouf Koné devraient former la défense. Le rôle de sentinelle semble promis à Lucas Tousart avec Jeff Reine-Adélaïde et Houssem Aouar à ses côtés. Enfin, Moussa Dembélé devrait débuter en pointe de l’attaque avec Maxwel Cornet et Memphis Depay à ses côtés.