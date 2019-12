La phase de poules de la Ligue des Champions touche à sa fin. Les derniers matches de la sixième journée se disputent ce mercredi soir, mais deux matches avaient lieu à 18h55, comme tous les soirs de C1. Dans le groupe C, le Shakhtar Donetsk (2e, 6 points) recevait notamment l’Atalanta Bergame (4e, 4 pts) pour un match très important. Le vainqueur pouvait en effet obtenir son billet pour la phase finale de la compétition européenne. Pour ce match au Stade Metalist, Luis Castro alignait un 4-2-3-1 côté ukrainien avec Junior Moraes, le meilleur buteur du championnat local (14 réalisations), en pointe. Dans les rangs italiens, Gian Piero Gasperini optait pour un 3-4-3. Le capitaine Gomez était aligné devant avec Muriel et Pasalic.

Dès le début de match, les visiteurs s’installaient dans les derniers mètres adverses, et le danger était rapidement créé. Suite à une mauvaise passe en retrait d’Ismaily vers Pyatov, Gomez interceptait et trouvait Muriel. Ce dernier cherchait alors Pasalic pour l’ouverture du score mais le joueur prêté par Chelsea butait sur le gardien adverse (5e). Muriel (8e) et Gomez (14e) n’étaient pas loin du premier but non plus... Finalement, sur leur première offensive, les locaux trouvaient la faille avec une belle frappe de l’intérieur du pied de Kovalenkko (15e) mais l’arbitre refusait le but pour un hors-jeu. Le rythme redescendait alors un peu jusqu’à ce coup de tête de Moraes, sorti de justesse par Gollini (37e). Les deux équipes regagnaient les vestiaires avec ce score nul à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Gian Piero Gasperini repartaient vers l’avant et Muriel retentait sa chance. Sa belle frappe puissante était cadrée mais Pyatev réalisait une claquette (51e).

L’Atalanta verra les 8es, Manchester City termine invaincu

La Dea dominait mais le Shakhtar ne rendait pas les armes. Moraes trouvait par exemple un excellent Gollini, qui réalisait un beau sauvetage (64e). Un arrêt très important puisque derrière, son équipe ouvrait le score. Servi à la limite du hors-jeu, Gomez trouvait Castagne au deuxième poteau qui bénéficiait d’un contre-favorable pour marquer. Le but était d’abord refusé mais la VAR validait cette réalisation du Belge (66e, 0-1). La rencontre virait au cauchemar pour l’équipe ukrainienne puisque Dodo voyait rouge (77e). Derrière, Pasalic doublait la mise pour les visiteurs (80e). Et rien ne souriait aux locaux, puisqu’Ismaily trouvait notamment la barre transversale (86e)... Dans le temps additionnel, Gosens marquait même le troisième but de son équipe suite à une incroyable erreur de Stepanenko (90e+4, 0-3). Grâce à ce succès, l’Atalanta glissait donc à la deuxième place et obtenait son billet pour la phase finale, une première en C1 dans son histoire ! Le club ukrainien, lui, ira en Ligue Europa.

Dans l’autre match, le Dinamo Zagreb (3e, 5 pts) accueillait Manchester City (1er, 11 pts). En cas de victoire associée à une contre-performance du Shakhtar Donetsk, la formation croate pouvait accéder aux huitièmes de finale. Le match commençait très bien pour les locaux puisque l’Espagnol Olmo débloquait la situation (10e, 1-0). Cependant, avant la pause, Gabriel Jesus égalisait en reprenant de la tête un centre de Mahrez (34e, 1-1). Le Brésilien voyait même double au retour des vestiaires en plaçant une frappe du droit (50e, 1-2). L’avant-centre de 22 ans réalisait une belle performance et enfonçait lui-même le clou sur un centre du latéral français Mendy (54e, 1-3). Les hommes de Pep Guardiola conservaient cette avance jusqu’au coup de sifflet final, avec même un ultime but signé Foden (84e, 1-4). Du coup, les Citizens, premiers de leur groupe, terminaient cette phase de poules avec 14 unités (4 victoires, 2 nuls).

Les résultats de 18h55 :

Shakhtar Donetsk 0-3 Atalanta Bergame : Castagne (66e), Pasalic (80e), Gosens (90e+4)

Dinamo Zagreb 1-4 Manchester City : Olmo (10e) ; Gabriel Jesus (33e, 50e, 54e), Foden (84e)