Fernando Muslera (Galatasaray) : si les Turcs ont tenu aussi longtemps sans encaisser de but contre le Paris Saint-Germain, c’est en grande partie grâce à leur portier. L’Uruguayen s’est interposé à de nombreuses reprises, notamment au-devant d’Angel Di Maria. Il ne peut absolument rien sur le but marqué par Mauro Icardi, laissé à l’abandon par sa défense.

Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) : on attend en règle générale d’un latéral qu’il défende, mais ce mercredi soir, le Borussia Dortmund était bien content de la forme offensive d’Achraf Hakimi. Le latéral international marocain s’est offert un doublé sur la pelouse du Slavia Prague offrant par la même une victoire au BvB (2-0).

Thiago Silva (PSG) : s’il en est un qui est absolument excellent depuis le début de la saison au Paris SG, c’est bien le capitaine brésilien. Si Keylor Navas n’a rien eu à faire durant cette rencontre face au Galatasaray, c’est en grande partie grâce à sa défense, Presnel Kimpembe et Thiago Silva inclus.

Joachim Andersen (OL) : le Danois a eu, semble-t-il, du mal à s’intégrer à l’Olympique Lyionnais. Il a livré ce mercredi contre Leipzig sa prestation la plus aboutie depuis qu’il est un joueur rhodanien. Il a coupé toutes les trajectoires aériennes et a toujours été au bon endroit au bon moment.

Andrew Robertson (Liverpool) : on ne présente plus les latéraux de Liverpool puisque ce sont probablement les deux meilleurs du Monde. Ce mercredi, le latéral gauche des Reds s’est offert un but contre Salzbourg et a toujours apporté offensivement tout au long de cette rencontre qui a été particulièrement riche en buts (4-3).

Serge Gnabry (Bayern Munich) : l’ailier bavarois a forcément sa place dans cette équipe type, il pourrait même en être le capitaine ! Rentré à la 53e minute de la rencontre entre Tottenham et le Bayern Munich (2-7), l’international allemand s’est simplement offert un quadruplé sur le terrain des Spurs. Exceptionnel.

Lucas Tousart (OL) : là où l’Olympique Lyonnais a été fort ce mercredi contre Leipzig c’est au milieu de terrain. Au-delà de la vitesse de transition entre la défense et l’attaque, les milieux lyonnais ont récupéré un nombre incalculable de ballons. C’est donc logique de retrouver Lucas Tousart, auteur de très nombreux retours dans les pieds allemands, dans cette équipe.

Donny van de Beek (Ajax Amsterdam) : on ne présente plus les Ajacides. Ce mercredi ils ont infligé au Valencia CF une défaite mémorable. Meilleurs dans tous les compartiments du jeu, l’Ajax s’est imposé trois buts à zéro. Donny van de Beek s’est, quant à lui, offert un joli but et une passe décisive.

Emmanuel Dennis (Bruges) : il est probablement le joueur le moins connu de ce onze, mais qu’est-ce qu’il a fait du mal au Real Madrid. Auteur d’un doublé au Santiago Bernabéu, il a longtemps cru offrir, grâce à ses deux réalisations improbables techniquement, la victoire aux siens. Un sens affiné du but et un réalisme effroyable.

Roberto Firmino (Liverpool) : on aurait pu tout aussi bien mettre Robert Lewandowski dans cette équipe, mais dans la rencontre folle de ce mercredi entre Salzbourg et Liverpool un attaquant s’est bien démarqué. Si Roberto Firmino n’a pas inscrit de réalisation, il s’est offert un triplé de passes décisives. Rien que ça !

Luis Suarez (FC Barcelone) : cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu l’Uruguayen dans une équipe type. Ce mercredi, il a battu l’Inter Milan quasiment à lui tout seul s’offrant deux buts (celui de l’égalisation et celui de la victoire). Peut-être qu’avec un Luis Suarez retrouvé, ça ira mieux en Catalogne !

