LdC : le Real Madrid va devoir revoir ses plans à cause de… Taylor Swift

Hier soir, alors que le Real Madrid était mené et virtuellement éliminé de la Ligue des Champions, Joselu a renversé le score et inscrit le doublé de la qualification. Le joueur de 34 ans, qui dispute pour la première fois de sa carrière la Ligue des Champions, a fait vibrer le stade Santiago-Bernabéu. Le Real Madrid veut prolonger ces célébrations pour la finale qui se jouera le 1er juin à Wembley. Mais le concert de Taylor Swift pose problème.

L’artiste américaine doit se produire sur scène les 29 et 30 mai à Madrid, ce qui laisse peu de temps pour organiser la diffusion de la finale du Real Madrid contre le Borussia Dortmund. D’après Revelo, la scène devra être démontée très rapidement. Les organisateurs auront la nuit du 30 mai et le lendemain pour démonter cette scène et placer l’écran central sur la pelouse pour la diffusion du match. Comme le Real Madrid à l’habitude de le faire lors de ses finales européennes, il pourra accueillir ses supporters dans son écrin. En cas de victoire finale, l’équipe merengue étudie la possibilité de présenter la Coupe aux grandes oreilles à ses fans dès le lendemain.