Marc-André ter Stegen (Barcelone) : victorieux du Slavia Prague en République Tchèque, le FC Barcelone peut remercier son portier (comme souvent). Durant les deux périodes, les Barcelonais ont subi vingt-deux frappes (dont sept cadrées) et l’Allemand a bien répondu présent. Il ne peut absolument rien sur l’égalisation de Boril, qui le fusille de près.

Juan Cuadrado (Juventus) : la Juventus Turin s’est sortie d’un sacré piège grâce à Paulo Dybala contre le Lokomotiv Moscou. Juan Cuadrado, désormais repositionné latéral droit, a fait du bien et a offert une passe décisive à Paulo Dybala sur le but de l’égalisation. Deux passes clés pendant le match, huit duels (sur douze) remportés et 88% de passes réussies. Voilà voilà...

Stefan de Vrij (Inter Milan) : le gros coup de cette semaine de Ligue des Champions est probablement à mettre à l’actif de l’Inter, qui a battu le Borussia Dortmund (2-0). De Vrij n’est peut-être pas le défenseur central le plus renommé de l’équipe de Conte, mais quel match il a fait ! Une passe décisive, 100% de duels au sol remportés et il a sauvé les siens au moins à deux reprises. Match de patron.

Ruben Dias (Benfica) : l’Olympique Lyonnais ne s’est pas vraiment montré dangereux contre le Benfica. Et c’est en grande partie à cause du défenseur Ruben Dias (qui aurait pu rejoindre l’OL à l’été 2018). Même s’il aurait pu être sanctionné d’un penalty pour une faute stupide, il a été le grand patron de cette défense lisboète face à l’équipe de Rudi Garcia.

Renan Lodi (Atlético Madrid) : le latéral gauche des Colchoneros a livré un gros match contre le Bayer Leverkusen. Il fait une passe décisive pour Alvaro Morata, unique marqueur de la rencontre. Outre cela, il a délivré deux passes clés, a cadré une frappe et a représenté la principale menace offensive - étrangement - des Matelassiers dans cette rencontre tendue.

Marcelo Brozovic (Inter Milan) : le milieu de terrain croate de l’Inter est probablement l’homme de base d’Antonio Conte. Dans le système de l’Italien, les milieux de terrain ont beaucoup de travail, qu’il soit défensif ou offensif, et le vice-champion du Monde excelle dans ces deux domaines. Contre le Borussia Dortmund, il a été au four et au moulin et en plus il a offert un but à Antonio Candreva en fin de match.

Toni Kroos (Real Madrid) : il existe des buts qui sont plus importants que les autres. Celui de l’Allemand contre le Galatasaray, qui offre la victoire à la Casa Blanca, est peut-être celui qui a sauvé la tête de Zinedine Zidane. Au-delà de ça, l’ancien du Bayern Munich s’est remis à l’endroit et a effectué une prestation de haut niveau, bien plus proche de son standing que ses dernières sorties.

Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool) : ancien ailier, Alex Oxlade-Chamberlain a été repositionné au milieu de terrain. Blessé l’année passée, on oublierait presque qu’il est excellent. Contre Genk, dans le milieu à trois, il a été tout bonnement exceptionnel et il s’est offert un doublé en plus, mettant les Reds sur d’excellents rails. Jürgen Klopp doit être ravi.

Raheem Sterling (Manchester City) : malgré l’ouverture du score de l’Atalanta Bergame, les Citizens ne se sont pas démontés et l’ont emporté cinq buts à un. Exceptionnel depuis le début de la saison, Sterling s’est offert un nouveau triplé et confirme donc ses excellentes dispositions de ce début de saison. Manchester City et Pep Guardiola lui doivent beaucoup.

Erling Braut Håland (RedBull Salzbourg) : l’attaquant norvégien n’en finit plus d’affoler les compteurs. Contre Naples, il a inscrit un doublé et un but hors-jeu (assez largement d’ailleurs). Après ses buts contre Liverpool, mais aussi contre Genk, il confirme son statut de serial buteur et aussi sa place de meilleur buteur de la phase de poules avec six réalisations (un triplé, un doublé et un but).

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) : revenu de blessure la semaine passée contre Nice, Kylian Mbappé n’était pas titulaire contre Bruges. Entré en jeu à la 52e minute en lieu et place d’Eric-Maxim Choupo-Moting, l’international français avait les dents longues visiblement et a inscrit un triplé en l’espace de 22 minutes (61e, 79e et 83e). Pas content d’être remplaçant au coup d’envoi ? Triplé et passe décisive.