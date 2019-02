Suivez en live commenté sur Foot Mercato, le match de Ligue des champions UEFA entre Olympique Lyonnais et FC Barcelone. Ce match aura lieu le 19 février 2019 à 21:00. Retrouvez toutes les actions chaudes, les stats, les compositions, les buts, les commentaires de nos journalistes pour vivre la rencontre comme si vous y étiez. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté Facebook de Foot Mercato !

Formes

des joueurs

Quels sont les joueurs en forme pour le match Olympique Lyonnais - FC Barcelone ?

Gnaly Maxwell Cornet avec 3 buts, Nabil Fekir avec 3 buts et Tanguy NDombèlé Alvaro avec 2 buts sont les meilleurs marqueurs pour l'équipe Olympique Lyonnais dans la compétition Ligue des champions UEFA avant la rencontre Olympique Lyonnais contre FC Barcelone tandis que Lionel Andrés Messi Cuccittini avec 6 buts, Ousmane Dembélé avec 2 buts et Rafael Alcântara do Nascimento avec 1 but sont les top buteurs adverses pour FC Barcelone.