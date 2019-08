L’Inter mettait fin à la première journée de Serie A avec une rencontre face au promu Lecce. Une rencontre qui marquait le début de l’ère Antonio Conte au sein du club lombard, que beaucoup d’observateurs voient comme un sérieux candidat capable de mettre la Juventus en difficulté pour le titre. Le tacticien transalpin misait d’ailleurs sur un 3-5-2, avec le duo Romelu Lukaku-Lautaro Martinez devant. Diego Godin, blessé, n’était pas sur la feuille de match, alors que l’entrejeu était composé du trio Vecino-Brozovic-Sensi. Les Intéristes sont finalement venus à bout de leur rival du soir assez facilement (4-0), lançant leur saison de la meilleure des manières.

Très vite, les Milanais s’emparaient du cuir et exerçaient une domination totale sur la partie. Le rythme était assez élevé, mais Lecce tenait bon. Jusqu’à ce que Marcelo Brozovic s’offre un but de grande classe... Le Croate a mis son équipe devant au score d’un missile en lucarne (1-0, 21e). Il faut d’ailleurs signaler qu’il a livré une sacrée prestation dans l’entrejeu de l’équipe entraînée par Antonio Conte. Stefano Sensi allait même rapidement faire le break (2-0, 24e).

Romelu Lukaku déjà dans son élément

Le milieu de terrain italien, également dans un grand soir, slalomait dans la défense et enchaînait sur une frappe à ras de terre bien placée, imparable pour Gabriel ! Dès lors, on a vu une équipe de l’Inter qui a plutôt tenté de gérer sa rencontre dans la mythique enceinte italienne. Au retour des vestiaires, Lecce commençait même à sortir la tête de l’eau, s’approchant de plus en plus de la surface, avec un bon Filippo Falco notamment. Mais c’est là que Romelu Lukaku, la recrue star du mercato de l’Inter, allait frapper...

Le Belge pliait définitivement la rencontre, expédiant au fond des filets un ballon relâché par le portier après une frappe de Martinez (3-0, 60e). Le désormais ancien joueur des Red Devils réalisait de très bons débuts, notamment dans le jeu en pivot. L’expulsion de Farias (76e), quelques minutes après son entrée en jeu, allait encore plus faire les affaires des Noir et Bleu. Antonio Candreva se mêlait à la fête d’un superbe missile dont lui seul à la spécialité (4-0, 84e). Des buts incroyables et du spectacle ; les supporters intéristes se sont régalés pour la première de cet Inter version Conte qui promet de belles choses...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10