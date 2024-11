PSG : Luis Enrique va faire tourner contre Angers

Défait par l’Atlético de Madrid en milieu de semaine, le Paris Saint-Germain va tenter de relever la tête, ce samedi, contre Angers. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique devrait opérer un large turnover, comme il l’a confié en conférence de presse. «Il n’y a pas ce problème d’efficacité en Ligue 1, les chiffres sont bons. Demain, on va résoudre ça. On va tourner. Avec si peu de temps de repos, il faut tourner. Demain, on va essayer de gagner. C’est une équipe motivée, à domicile, ils restent sur de très bons résultats».

Et d’ajouter : «cette équipe a montré qu’elle sait défendre, elle joue proche de son but, elle utilise bien ses ailiers pour prendre les espaces, et son 9. On connait l’importance de ce genre de match. On veut montrer notre niveau en championnat. Ca peut nous aider pour le futur. Ça ne sera pas facile. Il y aura des changements, j’ai besoin de tous les joueurs prêts». Le message est passé.

