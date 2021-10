Puma lance le kit digital Q4 avec l'ULTRA et la FUTURE Z

Puma vient de dévoiler ce vendredi 8 octobre le pack Under the Lights, contenant deux nouvelles paires de crampons : l'ULTRA 1.3 ainsi que la craZy FUTURE Z 1.2.

Ce nouveau kit s'appuie sur des couleurs vives et éclatantes mêlant du vert, du bleu ou encore du jaune, afin de briller sous les projecteurs et illuminer le jeu, comme le veut la devise qui accompagne cette nouvelle sortie du groupe allemand.

L'ULTRA pour les flèches

Dans un communiqué, Puma a donné les détails techniques de l'ULTRA, dont le but est de donner une sensation de « vitesse dévastatrice » à son propriétaire. « La tige est dotée d'un nouveau tissage MATRYXEVO ultra-rapide et léger, combinant des fils de carbone techniques et des fils Mono transparents pour un soutien léger. La tige en SPEEDCAGE conçue tout spécialement pour créer un support multicouche qui permet des accélérations rapides ; de quoi rendre la ULTRA 1.3 plus imbattable que jamais. »

Puma a également apporté de plus amples précisions sur les autres améliorations, comme « le revêtement GripControl Pro qui recouvre l'ensemble de l'empeigne — offrant une texture idéale pour une maîtrise décisive du ballon. L’ULTRA est également dotée d'une semelle extérieure PEBA SpeedUnit ultra-rapide et légère, avec l'ADN de crampons de course, pour une accélération fulgurante. »

La FUTURE Z pour les créateurs

Concernant l'autre paire de crampons, Puma a expliqué que sa nouvelle création était destinée aux joueurs créatifs. « La FUTURE Z 1.2 offre un ajustement et une agilité ultimes, en associant une bande de compression FUZIONFIT+ qui s’adapte facilement au milieu du pied, avec une semelle extérieure asymétrique Dynamic Motion System pour un maintien et un soutien optimums, afin de rendre l'adversaire craZy. La tige est composée d'un matériau en maille innovant recouvert d'une fine couche de GripControl Pro pour offrir un toucher et un contrôle du ballon tout simplement parfaits. »

