Mercato : l'élimination européenne de l'Inter va faire 3 victimes

L'Inter n'est plus européen. Quatrième de sa poule B en Ligue des Champions, derrière le Real Madrid, le Borussia Mönchengladbach et le Shakhtar Donetsk, l'écurie italienne doit désormais se concentrer uniquement sur la Serie A, où elle occupe actuellement la 2e place du classement, à 5 points du rival local, l'AC Milan. Et qui dit plus d'Europe dit moins de matches et, forcément, une gestion plus compliquée d'un effectif pléthorique.

Alors, face à la désillusion continentale, qui représente un manque à gagner de 11 M€ pour les finances du club, la direction a décidé de dégraisser en janvier. Histoire de faire de la place mais aussi de dégager quelques liquidités toujours bienvenues. Trois joueurs risquent d'être sacrifiés et ils ont déjà été identifiés, assure La Gazzetta dello Sport. Il s'agit de Matias Vecino (29 ans), Christian Eriksen (28 ans) et Radja Nainggolan (32 ans).

Trois départs, deux arrivées

Ces trois internationaux sont d'ores et déjà placés sur la liste des transferts et pourraient même être bradés, explique le quotidien sportif italien. Le Danois Eriksen est celui qui jouit de la meilleure cote, avec des touches en Angleterre (Arsenal) et en France (Paris SG), tandis que le Belge Nainggolan (seulement 5 entrées en jeu toutes compétitions confondues) pourrait retrouver Cagliari, où il a brillé la saison passée.

Une fois ces trois sorties actées, l'Inter tentera peut-être d'embaucher un numéro 6 et un nouvel attaquant, indique le journal au papier rose. Réunis jeudi au centre d'entraînement, Antonio Conte, ses joueurs et les dirigeants, Steven Zhang en tête, ont déclaré l'union sacrée pour se relever de cette terrible déception et aller chercher le Scudetto. Dos au mur, l'Inter n'a plus le choix.