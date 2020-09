Leeds United annonce la prolongation de Marcelo Bielsa

« Je travaillerai la saison prochaine à Leeds United. Tout a été réglé. Il est certain que je serai ici la saison prochaine ». Jeudi, Marcelo Bielsa avait confirmé aux médias sa présence sur le banc de Leeds la saison prochaine. Après avoir permis à Leeds de retrouver la Premier League, El Loco avait longtemps entretenu le mystère sur ses intentions.

Le promu a officialisé à son tour la prolongation de son manager argentin ce vendredi. L'ancien entraîneur de l'OM a ainsi paraphé un nouveau bail d'une saison. Prochaine échéance pour Bielsa et ses hommes, un match face à Liverpool pour ouvrir la saison de Premier League...

