Quincy Promes vit un véritable calvaire en prison

Condamné à six ans de prison pour trafic de cocaïne, Quincy Promes vit des jours difficiles à la prison d’Al Aweer proche de Dubaï. L’homme de 32 ans a été arrêté pour «infraction locale» aux Émirats arabes unis début mars, et attend son extradition aux Pays-Bas. Mais l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam prend son mal en patience et a des conditions de vie difficiles, selon De Telegraaf.

Le média néerlandais stipule que 20 prisonniers partagent la cellule de l’attaquant du Spartak Moscou, certains dorment à même le sol. Peu de gardiens sont présents dans les couloirs, et des crimes sont commis entre les prisonniers. Concernant l’hygiène, Promes a eu le crâne rasé pour des raisons d’hygiène et il n’a pas le droit au téléphone. Il ne peut pas non plus s’entretenir physiquement, faute d’équipements sportifs et d’alimentation équilibrée.