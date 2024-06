EdF : la sortie tranchée de William Saliba sur l’actualité politique

C’est un sujet qui fait peut-être plus parler que l’Euro lui-même. Depuis le début de la compétition, les joueurs tricolores n’ont pas hésité à inciter les gens à aller voter. Certains, comme Marcus Thuram ou Kylian Mbappé, sont allés encore plus loin et ont appelé à faire barrage au Rassemblement National. Ce mercredi, c’était au tour de William Saliba d’être interrogé sur ce sujet.

La suite après cette publicité

« Je pense que je ne suis pas le mieux placé car je ne m’y connais pas trop, je suis pas un bon client mais j’encourage tout le monde à aller voter », a expliqué le défenseur tricolore, qui n’a pas voulu se mouiller autant que ses partenaires.