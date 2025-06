Galatasaray tente un coup pour Victor Osimhen

Prêté sans option d’achat cette saison par le Napoli à Galatasaray, Victor Osimhen a régalé en SuperLig. Le buteur du Nigéria n’a rien perdu de son sens du but et a affolé les compteurs avec 37 buts et 8 passes décisives en 41 matches cette saison. Mais du haut de ses 26 ans, Victor Osimhen va logiquement retourner au Napoli dans un premier temps, avant de s’envoler ensuite vers son nouveau club. Depuis quelques semaines, c’est le club d’Al-Hilal qui tient la corde.

Nous vous révélions dans ce sens que le club saoudien avait fait une offre folle au joueur avec 120M€ de salaire sur 3 ans. Une proposition XXL difficile à refuser pour le joueur. Mais Galatasaray n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier. Selon nos indiscrétions, le club turc souhaite vivement conserver l’attaque et a proposé 26 millions d’euros de salaire par an. De quoi peut-être faire réfléchir le joueur.