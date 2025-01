PSG : la bataille fait rage en Italie pour Cher Ndour

Alors que le Paris Saint-Germain va jouer sa survie contre Manchester City ce mercredi soir au Parc des Princes lors de la 7ème journée de Ligue des Champions, le mercato continue de battre son plein dans le quotidien parisien. Après avoir verrouillé l’arrivée en grande pompe de Khvicha Kvaratskhelia, la direction du PSG accélère son opération dégraissage. Malheureusement, plusieurs imbroglios ont retardé les objectifs fixés. Comme nous vous l’avions indiqué en exclusivité, toutes les parties s’étaient entendues sur le prêt payant sans option d’achat de Randal Kolo Muani à la Juventus. La visite médicale du joueur avait été passée avec succès, mais la transaction a finalement été mis en stand-by - le PSG ayant déjà atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger limité à six (Xavi Simons à Leipzig, Carlos Soler à West Ham, Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen, Renato Sanches à Benfica, Cher Ndour au Besiktas et Juan Bernat à Villarreal). Alors que la règle autorisait à prêter sept joueurs la saison passée dans d’autres pays, la FIFA a finalement abaissé cette consigne à six éléments à date du 1er juillet 2024.

En parallèle, selon nos informations, le PSG travaille activement sur d’autres départs. Juan Bernat, Carlos Soler et Renato Sanches ne devraient pas rester très longtemps des joueurs du Paris Saint-Germain. Néanmoins, d’après nos indiscrétions. Nordi Mukiele et Xavi Simons, mentionnés comme possibles futurs départs, sont des dossiers plus complexes et ne devraient pas quitter le club parisien cet hiver. Quant à Marco Asensio, la direction des pensionnaires du Parc des Princes continue à sonder les clubs intéressés pour essayer de trouver un point de chute à l’ancien joueur du Real Madrid, qui se trouve sur les tablettes de la Juventus, la Real Sociedad, le Real Betis, Majorque, Villarreal, Aston Villa mais surtout Galatasaray. C’est donc bien Cher Ndour qui devrait débloquer la situation liée à Randal Kolo Muani. Prêté au Besiktas l’été dernier, Cher Ndour pourrait enlever une belle épine du pied des Parisiens lors de ce mercato hivernal. Actuellement sous les couleurs de Besiktas, le natif de Brescia pourrait être transféré dès cet hiver.

Le domino tant attendu par le PSG

Ce week-end, nous vous révélions en exclusivité, plusieurs clubs italiens commençaient à se positionner. Bolgone, l’un des premiers clubs italiens à être venus aux renseignements cet hiver, est toujours intéressé par le profil du milieu italien. Selon nos informations, le club d’Emilie-Romagne est toujours en pole position et a formulé une offre. Néanmoins, d’après nos indiscrétions, la Fiorentina s’est invitée dans la danse ces dernières heures et espère griller la priorité. Cela ne s’annonce pas si simple, car le Torino, qui avait simplement pris des renseignements, compte bien accélérer et se montrer très agressif dans la course à la signature de Cher Ndour. Avec le probable échec du dossier Cesare Casadei (qui se rapproche de la Lazio), le club turinois veut désormais jeter son dévolu sur le milieu parisien, alors que Samuele Ricci devrait plier bagage l’été prochain.

Dans cette large concurrence italienne, Parme, de son côté, a observé le joueur en novembre dernier et reste une option possible. L’Udinese a également approché l’entourage du joueur à la fin du mois de décembre, mais n’a pas donné suite depuis. D’après nos indiscrétions, le joueur de 20 ans priorise plus que jamais un départ en Italie pour taper dans l’œil de Luciano Spalletti qui veut mettre en avant les joueurs locaux en Nazionale. Cette saison, Cher Ndour a été aligné à 12 reprises sous le maillot du Besiktas en championnat avec un total d’un but et de deux passes décisives délivrées. L’ancienne pépite de Benfica compte par ailleurs huit apparitions en Ligue Europa avec le club stambouliote. En tout cas, le départ de Cher Ndour vers l’Italie est quasiment acté et tout cela devrait débloquer rapidement le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus sous la forme d’un prêt sec sans option d’achat, alors que Milan Skriniar est également en partance en prêt au Fenerbahçe.