CdM des Clubs : Boca accroche Benfica, Flamengo fait le boulot

Alors que le Bayern venait de s’imposer avec une titanesque avance contre Auckland (10-0), les Benfiquistes avaient une petite pression du résultat, pour essayer d’aller disputer aux Allemands la première place du groupe C. Et le scénario de cette nuit était tout ce que les coéquipiers d’Alvaro Carreras voulaient éviter. Malmenés dans l’entame du match, les Portugais se sont retrouvés menés de deux buts après un centre coupé au premier poteau par Merentiel (1-0, 21e), puis une tête de Battaglia à la réception d’une combinaison sur corner (2-0, 27e).

Au mental, Benfica est revenu au score et a arraché un point précieux, d’abord grâce à un penalty provoqué par Otamendi et transformé par Di Maria (2-1, 45+3e), puis grâce à une tête puissante de ce même Otamendi sur un corner (2-2, 84e). Entre temps, le match a peu à peu viré à l’explication physique, avec énormément de fautes et trois expulsions au total (deux pour Boca et une pour Benfica). Dans l’autre rencontre de la nuit, Flamengo s’est imposé sans trembler contre l’Espérance Tunis (2-0), grâce à une reprise à bout portant de Giorgian de Arrascaeta et une magnifique frappe de l’ancien lillois Luis Araujo.