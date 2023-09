Maritimo : Romain Salin prend sa retraite après une tentative de cambriolage

Quelques semaines après s’être engagé avec le club portugais du CS Maritimo en deuxième division portugaise, le gardien français Romain Salin (39 ans) a finalement décidé de prendre sa retraite de manière subite. Selon les informations de France Bleu, un événement assez traumatisant a donné envie à l’ancien portier du Stade Rennais de raccrocher les crampons et ranger définitivement ses gants, pour passer plus de temps auprès de ses proches et notamment de sa compagne.

Dans la nuit de lundi à mardi, alors que le joueur de 39 ans se trouvait à Madère au Portugal, il reçoit une notification sur son téléphone provenant de son système de sécurité installé dans sa maison en Bretagne où résidait à ce moment sa compagne. Romain Salin a alors aperçu deux hommes capuchés et casqués rôdant autour de sa maison en Bretagne et muni d’un marteau à la main. Impuissant et éloigné de sa famille, le natif de Mayenne a décidé de revenir en France et prendre sa retraite.