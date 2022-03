Real-Barça : Pierre-Emerick Aubameyang savoure

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone n'est pas passé loin d'une "manita" infligée au Real Madrid ce dimanche soir, dans le cadre de la 29ème journée de Liga. Mais les Blaugranas n'ont inscrit "que" quatre buts face au Real Madrid sur ses terres, dans la capitale espagnole. Pierre-Emerick Aubameyang, l'un des grands bonhommes de la soirée (2 buts, 1 passe décisive), élu homme du match par notre rédaction, n'a évidemment pas caché sa joie et sa fierté quelques minutes après le coup de sifflet final au Bernabéu. « Que demander de plus.. je suis super content, c'est un grand jour pour l'équipe, on continue sur notre lancée. On a joué notre football, on est très contents », a dans un premier temps lâché l'ancien capitaine des Gunners.

« Mon adaptation ? Quand on est accueilli comme ça, ça aide. Quand tu joues avec des gars comme ça, tu ne peux que bien t'intégrer. Ça a été très facile, j'y ai évidemment mis du mien, je me suis préparé, j'ai beaucoup travaillé. On peut parler de renaissance. Bien sûr, c'est une petite revanche, toujours avec de bonnes intentions, je suis quelqu'un de très positif. Ousmane ? C'est un grand joueur. J'ai juste à suivre quand il déborde (rires). On se connaît bien, et ça marche ! » Et PEA de conclure. « Rester au Barça ? C'est mon objectif, je vais tout donner pour y rester le plus longtemps possible. » Les Catalans n'en demandent pas moins.