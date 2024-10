Manchester United : l’éviction de Sir Alex Ferguson vire au scandale

Sir Alex Ferguson est éternel à Manchester United. À bientôt 83 ans, l’Écossais conserve encore et toujours une belle cote de popularité auprès des supporters des Red Devils. Il faut dire que personne n’a réussi à le remplacer sur le banc et dans le cœur des fans de Man Utd depuis son départ en 2013, après 27 ans passés chez les pensionnaires d’Old Trafford. Durant son mandat, il a remporté 38 titres toutes compétitions confondues et a placé l’écurie mancunienne au sommet du football anglais (13 titres en Premier League) et européen (deux succès en Ligue des champions). Il est donc difficile de le détrôner dans l’esprit des inconditionnels de Manchester United. Les fans sont d’ailleurs ravis de le croiser régulièrement au stade, lui qui occupe un rôle d’ambassadeur mondial et de dirigeant (administrateur au conseil d’administration) depuis la fin de sa mission en tant que coach.

La suite après cette publicité

Gracieusement rémunéré, puisqu’il touche un salaire de 2,58 M€ par an depuis onze ans maintenant, Sir Alex Ferguson est notamment chargé de promouvoir l’image du club dans le monde entier. Mais hier, The Athletic a révélé que Sir Jim Ratcliffe et Ineos ont mis un terme à leur collaboration avec le mythique entraîneur de MU, qui assurera sa mission jusqu’à la fin de la saison en cours. Dans le dur financièrement, puisque le club accuse des pertes de 442 M€ ces cinq dernières années selon le BBC Sport, les nouveaux propriétaires serrent la vis depuis quelques mois. The Sun explique que plusieurs privilèges accordés aux familles des joueurs et des employés ont été supprimés. En effet, les femmes des joueurs et les membres du club ont dû payer leur transport pour se rendre à la finale de la FA Cup contre Manchester City en mai dernier. D’autres avantages offerts par Man Utd, comme les déjeuners, les billets ou encore les fêtes d’après-match, ont été supprimés.

À lire

Man Utd : Eric Cantona pète les plombs après le départ de Sir Alex Ferguson

Victime de la nouvelle direction

The Sun rappelle aussi que Ratcliffe a annoncé cet été que 250 employés allaient perdre leur poste. Parmi eux, on compte donc désormais Sir Alex Ferguson. Ce dernier a été mis au courant hier. Si certains médias anglais ont annoncé qu’il a été triste au moment de l’annonce, il a accepté de s’en aller à l’amiable, sans toucher plus d’argent. Alors qu’il devrait rester en tant que directeur non exécutif (une mission pour laquelle il ne sera pas rémunéré, ndlr), il a été dit qu’il serait toujours le bienvenu pour assister aux rencontres à Old Trafford. Mais ce mercredi matin, le Daily Mail précise que les dirigeants de Manchester United lui ont indiqué, ainsi qu’à d’autres membres du conseil d’administration, qu’il ne serait plus autorisé à entrer dans le vestiaire après les rencontres comme il le faisait encore.

La suite après cette publicité

Si MU a démenti, le Mail persiste et indique qu’il existe désormais « un accord collectif » afin de savoir qui peut pénétrer dans le vestiaire ou non. Quoi qu’il en soit, tout cela est en rupture totale avec ce qui se faisait traditionnellement à Manchester depuis l’époque de Sir Matt Busby. Les anciennes légendes du club pouvaient se rendre sans problème dans le sanctuaire de l’équipe. Toutes ces informations font forcément jaser du côté de la presse anglaise. Le Daily Mail a écrit à ce sujet : « se débarrasser de la légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson, est un énorme but contre son camp de Sir Jim Ratcliffe. Les dépenses excessives de Manchester United ne se sont pas concentrées sur le salaire de Ferguson ».

Une décision qui fait grand bruit

La publication anglaise poursuit : « tout le monde ne versera pas une larme pour Ferguson. L’homme de 82 ans ne s’appauvrira pas après une carrière extrêmement réussie et plus d’une décennie durant laquelle il a gagné 2 millions de livres par an en faisant du vin et en dînant dans le monde entier en tant qu’ambassadeur mondial. Il sera toujours le bienvenu à Old Trafford, même s’il ne sera pas dans le vestiaire qu’il a dirigé pendant si longtemps. Ferguson est un homme juste et il serait le premier à reconnaître que de nombreux autres joueurs se retrouvent sur la liste des rebuts d’Old Trafford et méritent davantage notre sympathie. Le personnel, dont certains sont au club depuis presque aussi longtemps que lui, est désormais confronté à un avenir incertain, avec le paiement des prêts hypothécaires et des factures du ménage. »

La suite après cette publicité

Le Mail ajoute que MU, qui a dépensé plus de 600 M€ sur le mercato depuis l’arrivée d’Erik ten Hag, devrait regarder ailleurs pour faire des économies. Il est sous-entendu ici que le club lâche beaucoup trop d’argent sur des joueurs moyens ces dernières années. Mais c’est un autre débat. Revenons à celui concernant l’Écossais. Outre la presse, qui soutient Sir Alex, ses anciens joueurs sont aussi offusqués par la décision des nouveaux patrons de MU. C’est le cas d’Éric Cantona. « Sir Alex Ferguson devrait pouvoir faire tout ce qu’il veut au club jusqu’à sa mort. Quel manque de respect. C’est totalement scandaleux. Sir Alex Ferguson sera mon patron pour toujours ! Et je les jette tous dans un gros sac de merde ! », a écrit le King sur ses réseaux sociaux.

Les fans sont divisés sur le sujet

Idem pour Rio Ferdinand. « Si Sir Alex peut être viré, alors personne n’est en sécurité à Man United (…) Ineos envoie un message à quelqu’un au club ?!? » Comme lui, les supporters sont choqués. The Sun a partagé certaines réactions, dont celle d’un fan qui a lâché : « tout ce qui est grand à Manchester United, c’est grâce à Sir Alex Ferguson. Il mérite d’être payé pour chaque souffle qu’il donne au club. » Un autre a confié : « c’est tout simplement stupide et irrespectueux. Le meilleur manager de l’histoire de la Premier League et ils ne veulent pas s’en soucier […] Évidemment, il ne mourra pas de faim, mais c’est assez dégoûtant, il est littéralement plus grand que le club. » Enfin, un dernier supporter a admis : « je n’arrive pas à croire qu’ils aient viré Sir Alex Ferguson avant Ten Hag. »

La suite après cette publicité

Mais tous les fans de MU ne partagent pas le même avis. Certains sont soulagés, comme l’a expliqué le Manchester Evening News. « Même si je n’aime pas Ineos, c’est la bonne chose à faire. L’ombre de Sir Alex Ferguson plane sur tous les managers que nous avons eus depuis, tout comme Sir Matt. Nous pouvons passer à autre chose maintenant, car il n’aura aucune influence sur l’équipe. Ceux qui disent le contraire se trompent, Ronaldo par exemple, et choisir Moyes comme successeur a été un désastre », a avoué l’un d’entre eux. Un autre a lancé : « il est temps de vivre dans le présent et non dans le passé. » Un troisième a déclaré : « c’est scandaleux qu’il soit payé depuis si longtemps. Quelqu’un a-t-il remarqué que Ferguson n’a jamais critiqué les Glazer ? Je me demande pourquoi ? » On ne l’a pas forcément entendu non plus sur la nouvelle direction. Cela ne l’a pas empêché de perdre son poste d’ambassadeur. Une nouvelle page se tourne à MU.